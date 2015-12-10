FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 843

Новый комментарий
 
stranger:
Посмотри фьючерс, а потом своего брокера ... в его график)
ок
 
Evgen-ya1:
ок
А потом опять фьючерс )))
 
artikul:
А потом опять фьючерс )))
А потом опять брокера в график)
 
stranger:
А потом опять брокера в график)
У девушки закружится головка )))
[Удален]  
artikul:
У девушки закружится головка )))
хорош рубель продавать до 42-х...
 
_new-rena:
хорош рубель продавать до 42-х...
Какие 42, лови его вверху)
[Удален]  
stranger:
Какие 42, лови его вверху)

стратегия (итог) торговли рублём (обращаем внимание на то, что рассматривается вчерашний день по доллару и нефти, а рубль сегодня):


 
_new-rena:

стратегия управления рублём:


Стратегия по рублю - продал и забыл, можешь автоматизировать))))))

Робота в смысле напиши, чтоб года через два напомнил селл закрыть))) 

[Удален]  
stranger:
Стратегия по рублю - продал и забыл, можешь автоматизировать))))))

))))

подождииии. я думаю, что больше 150-ти не долбанёт, там и успокоится...

потом всё равно стратегия нужна будет

[Удален]  
stranger:

...

Робота в смысле напиши, чтоб года через два напомнил селл закрыть))) 

не торопись. посмотрим
1...836837838839840841842843844845846847848849850...871
Новый комментарий