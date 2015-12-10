FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 843
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотри фьючерс, а потом своего брокера ... в его график)
ок
А потом опять фьючерс )))
А потом опять брокера в график)
У девушки закружится головка )))
хорош рубель продавать до 42-х...
Какие 42, лови его вверху)
стратегия (итог) торговли рублём (обращаем внимание на то, что рассматривается вчерашний день по доллару и нефти, а рубль сегодня):
стратегия управления рублём:
Стратегия по рублю - продал и забыл, можешь автоматизировать))))))
Робота в смысле напиши, чтоб года через два напомнил селл закрыть)))
Стратегия по рублю - продал и забыл, можешь автоматизировать))))))
))))
подождииии. я думаю, что больше 150-ти не долбанёт, там и успокоится...
потом всё равно стратегия нужна будет
...
Робота в смысле напиши, чтоб года через два напомнил селл закрыть)))