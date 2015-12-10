FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 107
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если на всё депо, тогда депо уже нету...
Импульс в верх жду!
От чего нету. 50% есть!
2460 закрой или около того, в смысле ниже и против шерсти не торгуют так то...
Через 20 минут предполагаю чего нибудь будет.
ну вижу уже. ладно хоть риск поджал...
поддержу подполковника. нефик в золото соааться пока. может, на 800 вынесет.
да не будет 800. Уверен, что и 1000 не будет. Мож еще немного вниз дадут - да и улетим. Уже все кому надо его закупили за 1,5 года. А это движение, дабы нахрен байщиков вынести вперед ногами.
Как и нефть уже падать не будет - мож еще месяц на низах подрочимся, а дальше - опять вверх на 100.
Есть предположение, что если сегодня на нонках двинем ввверх - то низов уже не будет.
От чего нету. 50% есть!
"Ну ничему, бл*ть, рынок людей не учит" (с)
А если импульс вниз будет?
""Ну ничему, бл*ть, рынок людей не учит" (с)
А если импульс вниз будет?
""Ну ничему, бл*ть, рынок людей не учит" (с)
А если импульс вниз будет?
Значит -100$ Надо понять и смирится что деньги это расходный материал.