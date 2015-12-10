FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 107

_new-rena:
если на всё депо, тогда депо уже нету...
От чего нету. 50% есть! 
[Удален]  
Speculator_:

 

Импульс в верх жду! 

2460 закрой или ниже и против шерсти не торгуй больше... какой шанс упустил, какой шанс....
[Удален]  
ну вижу уже. ладно хоть риск поджал...
 
_new-rena:
2460 закрой или около того, в смысле ниже и против шерсти не торгуют так то...

Через 20 минут предполагаю чего нибудь будет. 

 
Риск прежний 1 ко 100
 
iIDLERr:
поддержу подполковника. нефик в золото соааться пока. может, на 800 вынесет.

да не будет 800. Уверен, что и 1000 не будет. Мож еще немного вниз дадут - да и улетим. Уже все кому надо его закупили за 1,5 года. А это движение, дабы нахрен байщиков вынести вперед ногами.

Как и нефть уже падать не будет - мож еще месяц на низах подрочимся, а дальше - опять вверх на 100.

Есть предположение, что если сегодня на нонках двинем ввверх - то низов уже не будет.

 
"Ну ничему, бл*ть, рынок людей не учит" (с)

А если импульс вниз будет?

[Удален]  
возможно что на мешке с бабками сидит и в фору играет от нефиг делать
 
Значит -100$ Надо понять и смирится что деньги это расходный материал.
[Удален]  
по щучьему велению ))))
