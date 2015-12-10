FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 152
Я, понимаю,как ты получил такие результаты - хороший анализ у тебя!!
Сын мой, вот там у тебя сопротивление на 2509, так его шпокнули если ты не заметил))) Разве только гэп тебе в помощь))
Шаман, выходи, в Воронеже обед скоро, где шаришься?)))
Думаю, жить на форексе нужно так, чтобы умножать в двое, минимум, депозит в неделю
Да, да, за неделю вдвое, за вторую втрое, за третью в ноль, проходили уже)
Лучше меньше да лучше. Вот у меня сейчас 1800 с копейками на счету и 3-5 соток в месяц мне хватит, а будет больше не откажусь)
Смотри тыква - карета - тыква )))))) и всё за одну неделю ))))), не думая всё может быть. (думая - 100% годовых потолок! выше случайности, игры казино)
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324467/#pamm-chart-return
Сын мой, вот там у тебя сопротивление на 2509, так его шпокнули если ты не заметил))) Разве только гэп тебе в помощь))
Шаман, выходи, в Воронеже обед скоро, где шаришься?)))
Посмотрим, если маркет написал торговай план и Ротшильд -младший12 утвердил и выделил 100млд. долларов на игру с планктоном то ВМБ.
А пока мы только это можем предположить по ходу пятничной игры...многим мешкам денежным не нравятся цены на нефть сейчас... но
я, надеюсь на правильность логики своих построений...С уважением.
Ишимчик ,выходи бодаться...
Вот чего мне не хватает в выходной - по клопам походить и потом всё это нюхать ))))))) (клоуны))))