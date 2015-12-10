FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 307
ну и хорошо =)
у меня несколько сложнее... НО в целом, почти также
уровни рисуются индикаторами, только. Но в целом, они и есть уровни физические
салатовая, это трендовая с бОльших ТФ
пробовал также, не получилось пока. видимо быстрее быстрого точно не получится ))))
но буду пробовать еще раз, по любасу. обдумать тока есчо надо чуток
здесь главное не переусердствовать и все получится, но ты же ведь не руками входил, может поэтому и не получилось
есть такое дело. вот и думаю маскировку
наверно придётся С++ вспомнить и IP-шник поменять...
охренеть, ну мой конечно поскромнее
ну нифигаськи ты замутил... сам писал или маркет ограбил?
Проще говоря, на картинке 2 индикатора - ОБЪЕМЫ и осцилятор.
я их все тут выкладывал, неоднократно
охренеть, ну мой конечно поскромнее
входов не видно. Вход бы нарисовал
я отобразил свой вход бай по USDCHF
и это чо? ... ты до сих пор в поисках?
хотя, ладно. не отвечай. у меня скока вариантов было.... лучше и не вспоминать...
помню, как меня колбасило от таких же вопросов
входов не видно. Вход бы нарисовал
я отобразил свой вход бай по USDCHF
а какие входы, цена подходит к красной линии от нее и работаю