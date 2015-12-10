FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 307

IRIP:

ну и хорошо =) 

у меня несколько сложнее... НО в целом, почти также

уровни рисуются индикаторами, только. Но в целом, они и есть уровни физические

 

салатовая, это трендовая с бОльших ТФ 

ну нифигаськи ты замутил... сам писал или маркет хакнул?
 
_new-rena:

пробовал также, не получилось пока. видимо быстрее быстрого точно не получится ))))

но буду пробовать еще раз, по любасу. обдумать тока есчо надо чуток

здесь главное не переусердствовать и все получится, но ты же ведь не руками входил, может поэтому и не получилось
Spekul:
здесь главное не переусердствовать и все получится, но ты же ведь не руками входил, может поэтому и не получилось

есть такое дело. вот и думаю маскировку

наверно придётся С++ вспомнить и IP-шник поменять...

 
охренеть, ну мой конечно поскромнее


 
_new-rena:
ну нифигаськи ты замутил... сам писал или маркет ограбил?

Проще говоря, на картинке 2 индикатора - ОБЪЕМЫ и осцилятор. 

я их все тут выкладывал, неоднократно

 
Spekul:

охренеть, ну мой конечно поскромнее


входов не видно. Вход бы нарисовал

я отобразил свой вход бай по USDCHF 

 
Ничего-красиво....как звёздное небо.....Стренжу только не показывай.
и это чо? ... ты до сих пор в поисках?

хотя, ладно. не отвечай. у меня скока вариантов было.... лучше и не вспоминать...

помню, как меня колбасило от таких же вопросов

 
 
а какие входы, цена подходит к красной линии от нее и работаю

