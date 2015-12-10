FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 81

Новый комментарий
 
Есть лось по чифу.
[Удален]  
stranger:
Есть лось по чифу.
ты же писал што купил. не въеду я чо та...
 
_new-rena:
статьи тут пишут за денежку..... ссылку ты видел, Стренж показывал. так што, делай бабки....
Писать не умею! Не моё зачем головняк себе создавать. 
[Удален]  
Speculator_:
Писать не умею! Не моё зачем головняк себе создавать. 
обломщик, ну чо тут сказать...
 
_new-rena:
ты же писал што купил. не въеду я чо та...
Продал баксчиф.
[Удален]  
stranger:
Продал баксчиф.
в личку чиркнул. остальное рассказал
[Удален]  
кого то сильно гнобят на каде. ну вобще пила какая то....
 
 
2014.11.05 17:18:29.828 '190627': order #136862283 sell 0.1 USDCHF at 0.96543 was modified -> sl: 0.96713 tp: 0.00000

 
stranger:
 Есть лось.
Лаконичнее )))) всё развлекаетесь ?
1...747576777879808182838485868788...871
Новый комментарий