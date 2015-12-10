FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 672
Там рыдать надо)
А Сенсей то наш что то совсем не того, уже не о заработать думает, а чтобы стоп не достали)))
дак стоп в 100 пуков это разве стоп? если 500 - это норм, наверное не достанут)))
чо рубь убрали с форы чтоли - не пойму? котировку последнюю я видел 78, а на А стоит???
Измельчал...(((
отказались значит. ладно хоть поняли, что не жравши хлеба нечо вываливаться на рынок...., а Стренж не поверил, что ситуация под контролем РФ
щас начнутся разборки...
лично я иду менять баксы на рубли счас, пока дорого
ну, ... поглощение не каждому дано понять. видимо от ситуации - когда 500, а когда и 100 пуков для стопа хватает ...
я же только что писал! - уберите рубль (и обозвал их), не читал что ли?
сбербанк уже не кажет по чем продает, а по чем покупает. щас всем ппц придет.
а неее, смотри - показал)))
Как такое дикое открытие возможно? Есть выжившие?
