FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 672

Новый комментарий
 
stranger:

Там рыдать надо)

А Сенсей то наш что то совсем не того, уже не о заработать думает, а чтобы стоп не достали))) 

заработаю я в любом случае и со стопом то же. (только это будет на реале - тут тест)
 
_new-rena:
дак стоп в 100 пуков это разве стоп? если 500 - это норм, наверное не достанут)))
Измельчал...(((
 
_new-rena:
чо рубь убрали с форы чтоли - не пойму? котировку последнюю я видел 78, а на А стоит???
я же только что писал! - уберите рубль (и обозвал их), не читал что ли?
[Удален]  
_new-rena:
чо рубь убрали с форы чтоли - не пойму? котировку последнюю я видел 78, а на А стоит???
USDRUB trades close-only

Please note that it’s not currently possible to open USDRUB trades across any of our platforms.

The lack of liquidity from our providers, due to extreme levels of volatility in the market, means that USDRUB traders are currently close-only. 
[Удален]  
stranger:
Измельчал...(((
ну, ... поглощение не каждому дано понять. видимо от ситуации - когда 500, а когда и 100 пуков для стопа хватает ...
[Удален]  
pako:
USDRUB trades close-only

Please note that it’s not currently possible to open USDRUB trades across any of our platforms.

The lack of liquidity from our providers, due to extreme levels of volatility in the market, means that USDRUB traders are currently close-only. 

отказались значит. ладно хоть поняли, что не жравши хлеба нечо вываливаться на рынок...., а Стренж не поверил, что ситуация под контролем РФ

щас начнутся разборки...

лично я иду менять баксы на рубли счас, пока дорого

 
_new-rena:
ну, ... поглощение не каждому дано понять. видимо от ситуации - когда 500, а когда и 100 пуков для стопа хватает ...
Истощение... волна ... Икар.. звиздец)))
[Удален]  
Ishim:
я же только что писал! - уберите рубль (и обозвал их), не читал что ли?

сбербанк уже не кажет по чем продает, а по чем покупает. щас всем ппц придет.

а неее, смотри - показал)))

 

Как такое дикое открытие возможно? Есть выжившие?


 
R0MAN:

Как такое дикое открытие возможно? Есть выжившие?

Все живы-здоровы. А что случилось? ;)
1...665666667668669670671672673674675676677678679...871
Новый комментарий