FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 823
В период с конца декабря и до середины января рынок находится в стабильном ценовом диапазоне.
Это означает, что рынок становится наиболее безопасным за счет стабильных цен (без банковских спекуляций), а также за счет спокойного и предсказуемого поведения.
Посмотрите пример реального рынка на данный момент:
В течение указанного периода на графике, Вы могли открыть 5 сделок, каждая с прибылью около 30 пунктов.
Открыв 5 стандартных сделок на рынке по данной стратегии, Вы могли заработать 1500$.
Go bear... :-)))
забыв добавить что при плече 1:100 вам потебуется минимум депо в 5к =)и если у вас не попрёт, то мы успешно их поимеем=)
нет такой котировки. это мираж
есть =) точнее была =)
че, форекс в понедельник включат? )
Для вас сегодня включат! )
не работает!
не работает!