FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 823

[Удален]  
tuma88:

В период с конца декабря и до середины января рынок находится в стабильном ценовом диапазоне.

Это означает, что рынок становится наиболее безопасным за счет стабильных цен (без банковских спекуляций), а также за счет спокойного и предсказуемого поведения.

Посмотрите пример реального рынка на данный момент:



В течение указанного периода на графике, Вы могли открыть 5 сделок, каждая с прибылью около 30 пунктов.

Открыв 5 стандартных сделок на рынке по данной стратегии, Вы могли заработать 1500$.

а может быть и разворот и как раз опасен для тех, кто привыкнув к стабильности, увеличил риск)))
 

Go bear... :-)))

 

[Удален]  
zoritch:

Go bear... :-)))

 

нет такой котировки. это мираж
[Удален]  
tuma88:

забыв добавить что при плече 1:100 вам потебуется минимум депо в 5к =)и если у вас не попрёт, то мы успешно их поимеем=) 

[Удален]  
_new-rena:
нет такой котировки. это мираж

есть =) точнее была =) 

[Удален]  
Myth63:

есть =) точнее была =) 

в метаке же не показывали. значит в историю не войдет
 
че, форекс в понедельник включат? )
 
IRIP:
че, форекс в понедельник включат? )
Для вас сегодня включат! )
 
21april:
Для вас сегодня включат! )

не работает!

 

[Удален]  
IRIP:

не работает!

 

Там по серверному времени указано, оно на час отстает от Киева. Сейчас по их серверу 1-23.
