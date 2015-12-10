FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 468
Ничего подобного. Волатильность нормализовалась, можно ушатайку торговать.
Знаешь как шаман говорит? Х... вам))))
А если серьезно, то курите сегодня)
По фунту сегодня интереснее)
Говорят нонки сегодня будут ))) Надо бутербродов наделать )))
банки то с рублём в ступоре ))) Скоро же без бабосов останутся и чо тогда - на 10-ку сразу подпрыгнут?
Вишь чо - курс то у них тама и не шолохнулся почти. Их чтоли шугнули вчерась получается )))
Носовичков запаси)))
По фунту сегодня интереснее)