FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 468

Ничего подобного. Волатильность нормализовалась, можно ушатайку торговать. По новостям скорее всего не прорвут диапазоны, иначе бы по инсайту видно было бы.
Всё бы ушатайку))) А без неё - не прёт?
 
Говорят нонки сегодня будут ))) Надо бутербродов наделать )))
 
Носовичков запаси)))
банки то с рублём в ступоре ))) Скоро же без бабосов останутся и чо тогда - на 10-ку сразу подпрыгнут?

Вишь чо - курс то у них тама и не шолохнулся почти. Их чтоли шугнули вчерась получается )))

 
по евро все по старому 2425, 2206.
 
Думаешь будут убытки? )))
Путькин приказал курс стабилизировать. Исполняют.
 
Всё под контролем :-)
