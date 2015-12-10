FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 436
да уж... сегодня весёленькое начало с грустной концовкой намечается
разве что вчера IRIP во время и в тему фунта засолил
Доллар в начале дня снизился до 52,71 рубля, евро – до 64,74 рубля http://russian.rt.com/article/62717
Ja, ja)))
где? ГДе? =)
странно ...
слабые входы не знаю прямо, что с ними делать
речь только о фунте. остальное - не знаю.
если даже вернется, всё равно его вниз торкнет.
к слову: GBPJPY - чо то совсем не то...
третьи сутки тяни -толкай...
Сенсей, купи евро - не видишь, не падает!!! Йене ж помогло...