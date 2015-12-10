FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 436

_new-rena:

да уж... сегодня весёленькое начало с грустной концовкой намечается

разве что вчера IRIP во время и в тему фунта засолил

где? ГДе? =)
 
Зорич, кстати, зря ты в покупки золота полез, там на 1215 оч хорошее сопротивление и то что цену кинули в него быстро и на хорошем объеме это ни очем, все равно оно ниже.
 
Курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 4 декабря снизился на 48 копеек - до 52,71 рубля. Курс евро уменьшился на 91 копейку - до 64,74 рубля, передаёт ТАСС.
 
Ja, ja)))

 

IRIP:
где? ГДе? =)
странно ...
 
_new-rena:
странно ...
слабые входы не знаю прямо, что с ними делать
IRIP:
слабые входы не знаю прямо, что с ними делать

речь только о фунте. остальное - не знаю.

если даже вернется, всё равно его вниз торкнет.

к слову: GBPJPY - чо то совсем не то...

 
Сенсей, купи евро - не видишь, не падает!!! Йене ж помогло...
 

третьи сутки тяни -толкай...


stranger:
Сенсей, купи евро - не видишь, не падает!!! Йене ж помогло...
щас напишет, а може уже и купил
