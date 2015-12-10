FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 66

Ishim:

точки сакральные? не? 

Speculator_:

)))

Долго жить будешь))))

по чём пиво?

 
_new-rena:

не вижу проблем, чтобы напечатать. не впервой

тем более, чем дальше, тем виртуальнее, даже уже печатать не нужно. циферку придумал и гут!

stranger:
Понимаешь какое дело, в связи с техпрогрессом и повышением уровня грамотности, все больше идиотов понимают что они идиоты) 

Так.

Поэтому и обкатывают биткойны. Дефакто штаты их признали, выставляя долги в биткойнах на аукционы.

Вместо одной большой лжи будет другая.

Под теми же банками и биржами.

 
Silent:

Обязательно, но только для тех кто выживет.
 
_new-rena:


по чём пиво?

5$ кружка 
 

Продал с демо..........на реале открывать больше нельзя:

 

и насрать основная это или кросс или звездолёт Спекулятора,завалится или взлетит доллар-торгую ситуацию(как написал Стренж). Расчитываю на 400пп.........а там как покажет та же ситуация.

 

Купил и поставил стоп(лимит):

 

Цель +100пп. 

 

Продал:

 

Цель +475пп. 

 

Хоть ситуация идентичная,здесь подожду-уровень хлопнула и вершина выше от 27.12.13:


 
stranger:
Обязательно, но только для тех кто выживет.
в пиндостане - туда им и дорога.
