FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 66
точки сакральные? не?
)))
Долго жить будешь))))
по чём пиво?
не вижу проблем, чтобы напечатать. не впервой
тем более, чем дальше, тем виртуальнее, даже уже печатать не нужно. циферку придумал и гут!
Понимаешь какое дело, в связи с техпрогрессом и повышением уровня грамотности, все больше идиотов понимают что они идиоты)
Так.
Поэтому и обкатывают биткойны. Дефакто штаты их признали, выставляя долги в биткойнах на аукционы.
Вместо одной большой лжи будет другая.
Под теми же банками и биржами.
по чём пиво?
Продал с демо..........на реале открывать больше нельзя:
и насрать основная это или кросс или звездолёт Спекулятора,завалится или взлетит доллар-торгую ситуацию(как написал Стренж). Расчитываю на 400пп.........а там как покажет та же ситуация.
Купил и поставил стоп(лимит):
Цель +100пп.
Продал:
Цель +475пп.
Хоть ситуация идентичная,здесь подожду-уровень хлопнула и вершина выше от 27.12.13:
Обязательно, но только для тех кто выживет.