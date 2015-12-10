FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 237
Смотри, щас Сенсей прийдет)))
Кан, дело твое, но по моему зря.
Ладно, таймаут до амеров, сил нет смотреть на "движение" евро, последняя сделка по нему, потом просто уберу из терминала.
обьясни почему зря?
Следующее сопротивление видишь где? 1.1360, да и тренд он не сломал.
Переведи.
gnawingmarket:
Переведи.
почему зря я канадца купил и еще собираюсь?
Следующее сопротивление видишь где? 1.1360, да и тренд он не сломал.
думакешь лучше продать?
Так ты же продал USDCAD?
Вот интересно
stranger:
Так ты же продал USDCAD?
я имею виду закрыть сделки
думаешь американец расти будит?
Я думаю что он растет, а торгуешь ты и деньги твои, так что и решать тебе, мое мнение не обязательно правильное) Я жалею что закрыл бай по нему от 1208.