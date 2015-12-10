FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 237

stranger:

Смотри, щас Сенсей прийдет)))

Кан, дело твое, но по моему зря.

Ладно, таймаут до амеров, сил нет смотреть на "движение" евро, последняя сделка по нему, потом просто уберу из терминала.

обьясни почему зря?

 
Переведи.
 
KanIII:

обьясни почему зря?

Следующее сопротивление видишь где? 1.1360, да и тренд он не сломал.

 

 
gnawingmarket:
Переведи.
Да просто Кану дописал, чтоб отдельно не писать.
 

gnawingmarket:
Переведи.

 

 

 

почему зря я канадца купил и еще собираюсь?

 

 
думакешь лучше продать?
 
KanIII:
думакешь лучше продать?

Так ты же продал USDCAD?

Вот интересно

 

 

я имею виду закрыть сделки

думаешь американец расти будит? 

 
KanIII:
Я думаю что он растет, а торгуешь ты и деньги твои, так что и решать тебе, мое мнение не обязательно правильное) Я жалею что закрыл бай по нему от 1208.
 
stranger:
Я думаю что он растет, а торгуешь ты и деньги твои, так что и решать тебе, мое мнение не обязательно правильное) Я жалею что закрыл бай по нему от 1208.
как думаешь может на уровне 1.1750 купить?
