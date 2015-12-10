FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 247

stranger:
Ничего, потому что ты селишь не в пустоту, а кому то. Покупателей всегда ровно столько сколько и продавцов. Если ты на базаре продал кило картошки, то у тебя его кто то купил и дал тебе за него, допустим кило морковки, вот ты стоишь и меняешь свою картошку на морковку, кило на кило, тут картошки на базаре появляется дох....я, а морковки мало и обмен идет кило к полутора, т.е., СПРОС на морковку вырос, как и ПРЕДЛОЖЕНИЕ картошки, потом спрос еще подрос и пошло кило на два, суть не в том сколько продавцов и покупателей, их всегда поровну, суть в том на что спрос.
не спрос, а дефицит! дефицит баксов исскуственный! (есть только дорогие дешёвые кончились не нравится меняй юань на юань)
 
stranger:
Сенсей, а эти два Спекуля они два или один?))))
2
 
_new-rena:

+ <- скрин норм, если откинуть его предыдущие версии, байку и т.п.

а чо у тя с лотами?

очки потерял ((((
 
Speculator_:
Два Два старый вникай суть базара. Ни глупи а то я нажрусь спирта.
вово не могут отличить одного от другого, но возможно в чем то мы похожи))
 
Speculator_:

 

Захожу на попытку второго взлёт... 

аналогично, продался
 
Ishim:
не спрос, а дефицит! дефицит баксов исскуственный! (есть только дорогие дешёвые кончились не нравится меняй юань на юань)

Епт, Сенсей, что такое дефицит?) Это тот же спрос. А искуственный, ты скажи что в нашем бытии натуральное)))

Искуственные кризисы, войны, страны, улыбки, люди и все на что ни плюнь. 

Ishim:
очки потерял ((((
наоборот проста. при развороте тренда должно получиться минимум потерь. ну сам прикинь. лот растет за счет реинвеста с других профитов, которые падают в депо....
 
Spekul:
так что эти 500 п. если за день может пройти 8000 п
там нет ТА (только инсайд)
 
Spekul:
вово не могут отличить одного от другого, но возможно в чем то мы похожи))
 Пойду в душ схожу. Целый день на скутере катался. Полметра снега выпало. 
 
_new-rena:
наоборот проста. при развороте тренда должно получиться минимум потерь. ну сам прикинь. лот растет за счет реинвеста с других профитов, которые падают в депо....
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
