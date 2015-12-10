FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 274
Шаман, епт, к 60-ти то думаю пора уже определиться)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
зачем завидовать ТС надо разрабатывать и тестить ))))))))))
у тебя ещё вагон времени
Так я о тебе)))
Спокойно, Учитель, это он из зависти, все тебе завидуют....
Если бы Я имел установку смотреть на кластер,то наверно занялся бы только AUDJPY - уже пошла к цели и GBPAUD ждал бы - эти вылюты ещё не достигли критических значений,а остальные так себе-в пучок собираются.
Может ошибаюсь.
Рена, понаблюдали?)
сейчас новости, а если евро улетит вверх?
Рена, понаблюдали?)