FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 274

Новый комментарий
 
stranger:
Шаман, епт, к 60-ти то думаю пора уже определиться)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
у тебя ещё вагон времени
 
Ishim:
зачем завидовать ТС надо разрабатывать и тестить ))))))))))
а бабки зарабатывать на ТС детям достанется?
 
Ishim:
у тебя ещё вагон времени
Так я о тебе)))
 
stranger:
Так я о тебе)))
о себе подумай))))
 
stranger:
Спокойно, Учитель, это он из зависти, все тебе завидуют....
Эт точно.
 

Если бы Я имел установку смотреть на кластер,то наверно занялся бы только AUDJPY - уже пошла к цели и GBPAUD ждал бы - эти вылюты ещё не достигли критических значений,а остальные так себе-в пучок собираются.

 

Может ошибаюсь. 

 

Рена, понаблюдали?)

 

[Удален]  
Spekul:
сейчас новости, а если евро улетит вверх?
улетела. но это не новости так повлияли, явно
 
gnawingmarket:

Если бы Я имел установку смотреть на кластер,то наверно занялся бы только AUDJPY - уже пошла к цели и GBPAUD ждал бы - эти вылюты ещё не достигли критических значений,а остальные так себе-в пучок собираются.

 

Может ошибаюсь. 

Да это индексы если я правильно понял.
[Удален]  
stranger:

Рена, понаблюдали?)

 

не а, рано пока.
1...267268269270271272273274275276277278279280281...871
Новый комментарий