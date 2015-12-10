FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 178

AUDJPY:

сел-0.1 101.858;

сел лимит-0.2 102.230;

сел лимит-0.3 103.120;

Тейк 96.100;

 

 
Всё,депозит нагружать больше нельзя. Теперь наблюдать и в церковь за еврофунт положить пожертвование.
Всё,депозит нагружать больше нельзя. Теперь наблюдать и в церковь за еврофунт положить пожертвование.
угу. похоже что развязка будет завтра или через часок примерно...
 
Ни у кого шпильки на 1,2378 не было?)
 
Ни у кого шпильки на 1,2378 не было?)
Скрин покажте!
 

торгуешь противотренд?

 

 канадца купил

 

usa природа гуляет как хочет))

 
Скрин покажте!
на тиках ))) но отложку зацепило на бай
на тиках ))) но отложку зацепило на бай
в нашей ветке агенты))) оч.приятно! похоже что прогноз Ишима очень скоро станет явью.
 
в нашей ветке агенты))) оч.приятно! похоже что прогноз Ишима очень скоро станет явью.
??
1...171172173174175176177178179180181182183184185...871
