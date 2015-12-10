FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 527
Внимание! Внимание! говорит радиостанция "Профит-канал" - передаём сигналы точного входа! )))))))))))) шутка ))))))))))
прошлый сигнал и сделку обвёл зелёной профитной цветом. Следующий сигнал - 4я точка канала Н1 - за 3 пункта до канала в раёне 1.2400 - 2408 , продать цель 45 пп. стоп 13пп.
вОпше нифига не умеют ! (((
думают что в рай попали.....
Я думаю мы за них думать не будем ((( (пофлудим и надоест)
ясный перец ))) ты же им лекцион закинул. посмотрим - как усвоили )))
а еврик тебе клацнет по краишку уха за инновации... кто тебе повод дал менять направление? был себе канал и был... по скольки точкам ты второй канал построил?
сохранить картинку - вставить картинку. (ну нет так нет - будем слушать Старейших!)
Извините, Учитель , опять прослушал, кому вставить?....
эт не тебе ))))) давай трещи дальше )))) и вообще без шуток, что там на евре объёмы кажут?
Покупки, если 2320 пролезет, то что то о 2545 подумываю) Кидал же скрин с уровнями.