FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 527

Новый комментарий
 

Внимание! Внимание! говорит радиостанция "Профит-канал" - передаём сигналы точного входа! )))))))))))) шутка ))))))))))

 

прошлый сигнал и сделку обвёл зелёной профитной цветом. Следующий сигнал - 4я точка канала Н1 - за 3 пункта до канала в раёне 1.2400 - 2408 , продать цель 45 пп. стоп 13пп. 

 
_new-rena:

вОпше нифига не умеют ! (((

думают что в рай попали.....

Я думаю мы за них думать не будем ((( (пофлудим и надоест)
[Удален]  
Ishim:
Я думаю мы за них думать не будем ((( (пофлудим и надоест)

ясный перец ))) ты же им лекцион закинул. посмотрим - как усвоили )))

а еврик тебе клацнет по краишку уха за инновации... кто тебе повод дал менять направление? был себе канал и был... по скольки точкам ты второй канал построил?

 
Ishim:
сохранить картинку - вставить картинку. (ну нет так нет - будем слушать Старейших!)
Извините, Учитель , опять прослушал, кому вставить?....
 
stranger:
Извините, Учитель , опять прослушал, кому вставить?....
эт не тебе ))))) давай трещи дальше )))) и вообще без шуток, что там на евре объёмы кажут?
 
_new-rena:

ясный перец ))) ты же им лекцион закинул. посмотрим - как усвоили )))

а еврик тебе клацнет по краишку уха за инновации... кто тебе повод дал менять направление? был себе канал и был... по скольки точкам ты второй канал построил?

по двум! (нано-технологии)
 
Ishim:
эт не тебе ))))) давай трещи дальше )))) и вообще без шуток, что там на евре объёмы кажут?
Покупки, если 2320 пролезет, то что то о 2545 подумываю) Кидал же скрин с уровнями.
 
_new-rena:

ясный перец ))) ты же им лекцион закинул. посмотрим - как усвоили )))

а еврик тебе клацнет по краишку уха за инновации... кто тебе повод дал менять направление? был себе канал и был... по скольки точкам ты второй канал построил?

пуганые))) эт уже не прогноз, а предсказание !
 
stranger:
Покупки, если 2320 пролезет, то что то о 2545 подумываю) Кидал же скрин с уровнями.
ну так надумали )))) - торгуем!
 
Не пролезет )))
1...520521522523524525526527528529530531532533534...871
Новый комментарий