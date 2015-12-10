FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 539
а то что есть это не твоё воображение? нее?
Так ты же вчера про покупки евры говорил.
а время ещё есть. слетает, внизззз-вверх....
ОН долгосрочникккк)
Илья?
Не, сын мой, это суровая правда жизни
не а. ОН!
правильно, распизд....й ...
вот когда запишусь в твой монастырь.... (а тебе не кажется, дяденька, что объёмы это следствие движения, а не причины.....)
как ТЫ говорил - ноу-хау?
короче цена шарохается от балды, да?
та м на объём(б)ах можно пипсу ловить - 5-15 пипок. (мало интересного - люди торговали зрение испортили - очки заработали)
Сын мой, ты в объемах шаришь как я в ракетостроении)))
По поводу причин и следствия. Стоят отложки, они исполняются, что то закрывается, что то отрывается, если их много или они большие, то проходит объем заслуживающий внимания. Вот и все.