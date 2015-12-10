FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 539

Ishim:
а то что есть это не твоё воображение? нее?
Не, сын мой, это суровая правда жизни 
stranger:
Так ты же вчера про покупки евры говорил.

а время ещё есть. слетает, внизззз-вверх....

ОН долгосрочникккк)

 
_new-rena:

а время ещё есть. слетает, внизззз-вверх....

ОН долгосрочникккк)

Илья?

 

 
stranger:
Не, сын мой, это суровая правда жизни 
вот когда запишусь в твой монастырь.... (а тебе не кажется, дяденька, что объёмы это следствие движения, а не причины.....)
stranger:

Илья?

 

не а. ОН!
 
stranger:


 

правильно, распизд....й ...
 
_new-rena:
не а. ОН!
та м на объём(б)ах можно пипсу ловить - 5-15 пипок. (мало интересного - люди торговали зрение испортили - очки заработали)
 
Ilij:
правильно, распизд....й ...
Почему, просто не долгосрочник точно)
Ishim:
вот когда запишусь в твой монастырь.... (а тебе не кажется, дяденька, что объёмы это следствие движения, а не причины.....)

как ТЫ говорил - ноу-хау?

короче цена шарохается от балды, да?

 
Ishim:
та м на объём(б)ах можно пипсу ловить - 5-15 пипок. (мало интересного - люди торговали зрение испортили - очки заработали)

Сын мой, ты в объемах шаришь как я в ракетостроении)))

По поводу причин и следствия. Стоят отложки, они исполняются, что то закрывается, что то отрывается, если их много или они большие, то проходит объем заслуживающий внимания. Вот и все. 

