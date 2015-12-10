FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 704

stranger:


По йене бай 118-118.04 тп 126

ответ неверный:


 
artikul:
Продолжаем разговор ))) Допустим с блохами надо бороться самым беспощадным образом ))) Они путают все карты )))

Ilij:

ответ неверный:


Бедненький 
 
Ilij:

ответ неверный:


Это все блохи воду мутят ))) Я эту блоху даже вижу уже )))
 
stranger:

Мне тоже вчера было грустно, даже пива выпил )))
 
artikul:
Блоху, я у него там вижу или бу-шную блошку или 

Куда Сенсей вчера так скоропостижно пропал, обложив всех лосеводами?))) 

 
artikul:
Мне вчера было грустно по другой причмне) В 19.10 пропал инет, в 21.05 появился, выставил селлимиты по фунту на 5686 и 87, в 21.08 инет пропал, в 22.20 появился, один ордер отработал, второй в бу перевел)))
 
stranger:

Блоху, я у него там вижу или бу-шную блошку или 

Куда Сенсей вчера так скоропостижно пропал, обложив всех лосеводами?))) 

Его дух теперь скитается по лугам Виниту, богатых дичью и рыбой )))
 
artikul:
Наверное опять забился в свою горную пещеру в Аль... и разговаривает с Куклом)))
 
Kino:
Как по мне ТА не работает, есть только вероятность и управление рисками.
Принимается. У каждого свой подход. Главное здесь заниматься этим,а не политикой.
