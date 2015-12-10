FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 704
По йене бай 118-118.04 тп 126
ответ неверный:
Продолжаем разговор ))) Допустим с блохами надо бороться самым беспощадным образом ))) Они путают все карты )))
Блохи должны быть жирненькие, по фиге хотя бы, не такие как Илья с Учителем ловят, сначала ловят мышь, а потом на ней ловят блоху. Это не наш путь!!!
Блох надо хотя бы лошадиных ловить)))
Учитель то вчера евру наверх хотел вернуть))) В свете этих событий его труд назвать бы "Как Кукл меня снова и снова")
ответ неверный:
ответ неверный:
Это все блохи воду мутят ))) Я эту блоху даже вижу уже )))
Блоху, я у него там вижу или бу-шную блошку или
Куда Сенсей вчера так скоропостижно пропал, обложив всех лосеводами?)))
Мне тоже вчера было грустно, даже пива выпил )))
Блоху, я у него там вижу или бу-шную блошку или
Куда Сенсей вчера так скоропостижно пропал, обложив всех лосеводами?)))
Его дух теперь скитается по лугам Виниту, богатых дичью и рыбой )))
Как по мне ТА не работает, есть только вероятность и управление рисками.