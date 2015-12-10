FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 308
Ирип, ВСЕ торгуют от уровней и больше никак.
и это чо? ... ты до сих пор в поисках?
хотя, ладно. не отвечай. у меня скока вариантов было.... лучше и не вспоминать...
помню, как меня колбасило от таких же вопросов
Нет, не в поисках.
просто можно рисовать уровни руками - а можно индикаторами -
фильтровать их перекрестными и т.п.
но стратегия одна - если объемы на покупку на этой свече бОльше чем объемы на продажу (или скажем) если в часовой свече бОЛЬШЕ свечей минутных БАЕВЫХ чем СЕЛОВЫХ
так тоже можно сказать
так и я об этом
у меня ведь на двух графиках - чистые уровни
индикаторы, просто УРОВНИ показывают
Всем привет! как торговля?
а вот и фунт - вчерашний прогноз ))))))))) (строчите строчите)
Тоже муйня)))
вот красивый рисуночек. особенно мне круглешок нравится...
вот именно.
какая разница, как будешь уровни отображать
по подсчету "баров за 1000 за 10 000" а может за косую по лоу (строить линию косую)
да мало ли как
уровни везде будут +- одинаковые
