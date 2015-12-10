FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 308

[Удален]  
IRIP:
вот красивый рисуночек. особенно мне круглешок нравится...
 

Ирип, ВСЕ торгуют от уровней и больше никак.

 

 
_new-rena:

и это чо? ... ты до сих пор в поисках?

хотя, ладно. не отвечай. у меня скока вариантов было.... лучше и не вспоминать...

помню, как меня колбасило от таких же вопросов

Нет, не в поисках. 

просто можно рисовать уровни руками - а можно индикаторами -

фильтровать их перекрестными и т.п.

но стратегия одна - если объемы на покупку на этой свече бОльше чем объемы на продажу (или скажем) если в часовой свече бОЛЬШЕ свечей  минутных БАЕВЫХ чем СЕЛОВЫХ

так тоже можно сказать  

 
stranger:
Ирип, ВСЕ торгуют от уровней и больше никак.

так и я об этом

у меня ведь на двух графиках - чистые уровни

индикаторы, просто УРОВНИ показывают 

 

Всем привет! как торговля?

 

а вот и фунт - вчерашний прогноз ))))))))) (строчите строчите) 

 
Ishim:

Всем привет! как торговля?

 

а вот и фунт - вчерашний прогноз ))))))))) (строчите строчите) 

Тоже муйня))) Завтра приходи, а то щаришься где то)
 
stranger:
Тоже муйня)))
вверх 170 вниз 80 , муйня потому что он не в системе, ну ты видишь КА КИ е заготовки! (всегда можно подстрогать и в топку - в смысле в форекс)
 
_new-rena:
вот красивый рисуночек. особенно мне круглешок нравится...

вот именно. 

какая разница, как будешь уровни отображать

по подсчету "баров за 1000 за 10 000" а может за косую по лоу (строить линию косую)

да мало ли как

уровни везде будут +- одинаковые 

 
Ладно, до завтра всем, рупь чуть больше 2-х центов, я в ахтунге.
[Удален]  
IRIP:

Нет, не в поисках. 

просто можно рисовать уровни руками - а можно индикаторами -

фильтровать их перекрестными и т.п.

но стратегия одна - если объемы на покупку на этой свече бОльше чем объемы на продажу (или скажем) если в часовой свече бОЛЬШЕ свечей  минутных БАЕВЫХ чем СЕЛОВЫХ

так тоже можно сказать  

опять меня загрузил. писать такого возможно буду для теста, скучно как то без дела
