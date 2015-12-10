FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 709

stranger:


artikul:

Вы не плохо придумали насчёт остановить мощный тренд лотом 0.01 и лотом 0.05 развернуть его в нужную сторону.

Хотелось бы увидеть несколько чётких правил для новичков. 

Присоединиться к творческому процессу не могу,правда,...........да и втроём Мы уже будем похожи более на собачью стаю,чем на творческий коллектив. 

.........через 1.5 часа загляну.......... 

 
artikul:
Не всякий тренд можно остановить одним взглядом, иногда приходится действовать руками )))
Ну, евро хз, а фунт на 5744 тянут.
 
Добрый день! Что с рублем? У кого карта не заблокирована в сбере напишите? или просто у меня из-за больших сумм блокирнули .... проверьте пож у себя карту если у кого-то есть сбер.
 
stranger:

Ты мне ромашки только по фунту и ауди рисуй, остальные мне пох)))


фунт, так фунт...

на седня:

по ауди завтра можно сказать что - то определенное

предварительно бай:


 
Evgen-ya1:
Добрый день! Что с рублем? У кого карта не заблокирована в сбере напишите? У меня и всех знакомых блок
Так ты же вроде умная девочка, зачем же отнесла свои деньги в какой то дом чужому дядьке?)
 
stranger:
Так может его и не разбанили, толку то так и не добились.

ну можно еще один ник создать, было бы желание. У тебя вообще в этой области опыт немалый еще с мт4-ки)))

 
lactone:

Как последний раз забанили там практически за нех, то не стал региться.
 
Ilij:

По фунту конкретно 5744, 5781, по евро предположительно 2382. Ауди пока пусть покурит.

Может по йене ты и прав, но я ее внутренности не смотрю, поэтому хз. 

 
stranger:
ну, тики так...

а че все стоит, ВВП слушают?

 
Ilij:

О, он же там речи толкает, надо послушать)
