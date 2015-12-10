FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 709
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не плохо придумали насчёт остановить мощный тренд лотом 0.01 и лотом 0.05 развернуть его в нужную сторону.
Хотелось бы увидеть несколько чётких правил для новичков.
Присоединиться к творческому процессу не могу,правда,...........да и втроём Мы уже будем похожи более на собачью стаю,чем на творческий коллектив.
.........через 1.5 часа загляну..........
Не всякий тренд можно остановить одним взглядом, иногда приходится действовать руками )))
Ты мне ромашки только по фунту и ауди рисуй, остальные мне пох)))
фунт, так фунт...
на седня:
по ауди завтра можно сказать что - то определенное
предварительно бай:
Добрый день! Что с рублем? У кого карта не заблокирована в сбере напишите? У меня и всех знакомых блок
Так может его и не разбанили, толку то так и не добились.
ну можно еще один ник создать, было бы желание. У тебя вообще в этой области опыт немалый еще с мт4-ки)))
ну можно еще один ник создать, было бы желание. У тебя вообще в этой области опыт немалый еще с мт4-ки)))
фунт, так фунт...
на седня:
по ауди завтра можно сказать что - то определенное
предварительно бай:
По фунту конкретно 5744, 5781, по евро предположительно 2382. Ауди пока пусть покурит.
Может по йене ты и прав, но я ее внутренности не смотрю, поэтому хз.
По фунту конкретно 5744, 5781, по евро предположительно 2382. Ауди пока пусть покурит.
ну, тики так...
а че все стоит, ВВП слушают?
ну, тики так...
а че все стоит, ВВП слушают?