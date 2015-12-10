FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 108

Началось  

 
Эх, фигня скучная. Думал хоть сегодня на нонках куда двинем. Хоть бери на М5 переходи, там всегда что-то интересное.
[Удален]  
М1 торгую. прикольненька
 
Эх, Спекулятор... Щас состоится вынос тела...
 
Что и всё, приехали? ) (Вчера Bicus говорил о тренде...)
 
Через пару часиков точно в верх двинет. Быки ждут чтоб по больше медведей замочить.   
 
ха, прощай баланс ;) верх она не пойдет, покране мере в ближайшее время)))
 

Среднесрок, кто проснулся.

Распределение честно заработанного закончилось.

Теперь до 21.12.2014, евра дурака валять будет, провоцировать и быков, и медведей.

 
Возможно формируется брильянт пока буду придерживаться к движению в верх. 

[Удален]  
это они так теперь уже не остановятся? просто уже поднадоело чуток....
