FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 108
Началось
Эх, фигня скучная. Думал хоть сегодня на нонках куда двинем. Хоть бери на М5 переходи, там всегда что-то интересное.
Началось
Через пару часиков точно в верх двинет. Быки ждут чтоб по больше медведей замочить.
Среднесрок, кто проснулся.
Распределение честно заработанного закончилось.
Теперь до 21.12.2014, евра дурака валять будет, провоцировать и быков, и медведей.
ха, прощай баланс ;) верх она не пойдет, покране мере в ближайшее время)))
Возможно формируется брильянт пока буду придерживаться к движению в верх.
