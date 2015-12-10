FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 861

За Ваше здоровье!
 
IRIP:
проблема в том, что в МСК теперь нет не летнего не зимнего времени

Там есть местное время.

Профессор, надо бы разобраться у кого рука поднялась ЕГО забанить и наказать по всей строгости!!!! 

 

 

Ещё раз за Ваше здоровье!

........................................А как правильно сказать,"Праздник Нового года начат" или "Праздник Нового года зачат"??? 

gnawingmarket:

Это "Праздник Нового года зачат" - после того как 2015 будет,

а это "Праздник Нового года начат" счас

)))

 

Попутного тренда!


 
_new-rena:

Ок. Спб.
 
stranger:

Там есть местное время.

Профессор, надо бы разобраться у кого рука поднялась ЕГО забанить и наказать по всей строгости!!!! 

 

 
Это модератор )))
 

Рена,терминал позволяет сделать (допустим)анимационную машку,по принципу gif-расширения. Т.е. какие-то графические элементы терминала мелькают или мигают.............а ещё лучше-при достижении ценой или каких-то заданных параметров начинают мигать или переливаться,рассыпаться фейерверком и т.д.

????

Жизнь(к счастью) состоит не только из прагматики................ 

конечно можно

я давно такое практикую, чтобы видно было - работает или молчит. Самое простое менять цвет.

фейерверки по сложнее, но тоже можно)))

