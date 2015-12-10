FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 861
проблема в том, что в МСК теперь нет не летнего не зимнего времени
Там есть местное время.
Профессор, надо бы разобраться у кого рука поднялась ЕГО забанить и наказать по всей строгости!!!!
Ещё раз за Ваше здоровье!
........................................А как правильно сказать,"Праздник Нового года начат" или "Праздник Нового года зачат"???
Это "Праздник Нового года зачат" - после того как 2015 будет,
а это "Праздник Нового года начат" счас
)))
Попутного тренда!
Рена,терминал позволяет сделать (допустим)анимационную машку,по принципу gif-расширения. Т.е. какие-то графические элементы терминала мелькают или мигают.............а ещё лучше-при достижении ценой или каких-то заданных параметров начинают мигать или переливаться,рассыпаться фейерверком и т.д.
????
Жизнь(к счастью) состоит не только из прагматики................
конечно можно
я давно такое практикую, чтобы видно было - работает или молчит. Самое простое менять цвет.
фейерверки по сложнее, но тоже можно)))