FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 649
Сенсей, пора требовать повышения зарплаты в связи с обесцениванием нацвалюты или лепесинами бери)))
Котировки российских компаний рухнули из-за обвала рубля
Стоимость GDR Mail.Ru Group в ходе торгов на Лондонской бирже на 19.20 мск снизилась на 14%, до $14,58. Акции «Яндекса» на бирже NASDAQ подешевели на 9,8%, до $17,43 за бумагу.
Падение коснулось и бумаг Сбербанка, депозитарные расписки которого подешевели на 14,70%, GDR ВТБ снизились в цене на 7,25%.
Акции российских нефтегазовых компаний также торгуются в минусе. GDR «Газпрома» подешевели на 10,57%, «Роснефти» — на 11,17%.
Депозитарные расписки «РусГидро» к этому времени теряли 15,26%, «Сергутнефтегаза» — 12,88%.
Ранее курс евро впервые приблизился к отметке в 79 руб., доллар превысил 63 руб.
давай не будем о грустном ((
чем мясо на шашлык маринуешь?
долларами и рублями, по разному, в зависимости от рецепта ))))))))))))))))))))))))))))))
Больше 9% обвала за день, РТС обвалился на 10% и находится на уровне 2009 года.
А главное, причины то все на виду:
( Свернуть )
В свою очередь, хочу поздравить США с блестящей работой внедренных агентов.
Когда глава СК Бастрыкин, году к 2025 разберется, наконец, кто является хозяином аэропорта Домодедово - самое время будет заняться Министерством экономики и ЦБ РФ.
Делается это с целью выкупить акции в пользу РФ или еще с какой-либо другой целью... не понятно пока...
Котировки смотрю на Финаме.
