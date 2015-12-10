FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 649

Новый комментарий
 
stranger:
Сенсей, пора требовать повышения зарплаты в связи с обесцениванием нацвалюты или лепесинами бери)))
 

Котировки российских компаний рухнули из-за обвала рубля

15.12.2014, 19:47 | «Газета.Ru»

Стоимость GDR Mail.Ru Group в ходе торгов на Лондонской бирже на 19.20 мск снизилась на 14%, до $14,58. Акции «Яндекса» на бирже NASDAQ подешевели на 9,8%, до $17,43 за бумагу. 

Падение коснулось и бумаг Сбербанка, депозитарные расписки которого подешевели на 14,70%, GDR ВТБ снизились в цене на 7,25%.

Акции российских нефтегазовых компаний также торгуются в минусе. GDR «Газпрома» подешевели на 10,57%, «Роснефти» — на 11,17%. 

Депозитарные расписки «РусГидро» к этому времени теряли 15,26%, «Сергутнефтегаза» — 12,88%.

Ранее курс евро впервые приблизился к отметке в 79 руб., доллар превысил 63 руб.

Курс евро впервые приближается к отметке в 79 рублей, доллар превысил 63 рубля
Курс евро впервые приближается к отметке в 79 рублей, доллар превысил 63 рубля
  • 2014.12.15
  • «Газета.Ru»
  • www.gazeta.ru
Курс евро по отношению к доллару впервые в истории приближается к отметке в 79 руб., об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. На 18.56 мск курс евро прибавил 6,53 руб. и...
 
Делается это с целью выкупить акции в пользу РФ или еще с какой-либо другой целью... не понятно пока... 
 
Ishim:
Японскими йенами бери, получится много и она хоть и падает, но не так быстро 
 
IRIP:

Котировки российских компаний рухнули из-за обвала рубля

15.12.2014, 19:47 | «Газета.Ru»

Стоимость GDR Mail.Ru Group в ходе торгов на Лондонской бирже на 19.20 мск снизилась на 14%, до $14,58. Акции «Яндекса» на бирже NASDAQ подешевели на 9,8%, до $17,43 за бумагу. 

Падение коснулось и бумаг Сбербанка, депозитарные расписки которого подешевели на 14,70%, GDR ВТБ снизились в цене на 7,25%.

Акции российских нефтегазовых компаний также торгуются в минусе. GDR «Газпрома» подешевели на 10,57%, «Роснефти» — на 11,17%. 

Депозитарные расписки «РусГидро» к этому времени теряли 15,26%, «Сергутнефтегаза» — 12,88%.

Ранее курс евро впервые приблизился к отметке в 79 руб., доллар превысил 63 руб.

давай не будем о грустном (( 

[Удален]  
pako:
чем мясо на шашлык маринуешь?

долларами и рублями, по разному, в зависимости от рецепта )))))))))))))))))))))))))))))) 

 
Котировки смотрю на Финаме.

Больше 9% обвала за день, РТС обвалился на 10% и находится на уровне 2009 года.

А главное, причины то все на виду:

Свернуть )


В свою очередь, хочу поздравить США с блестящей работой внедренных агентов.

Когда глава СК Бастрыкин, году к 2025 разберется, наконец, кто является хозяином аэропорта Домодедово - самое время будет заняться Министерством экономики и ЦБ РФ.
[Удален]  
IRIP:
Делается это с целью выкупить акции в пользу РФ или еще с какой-либо другой целью... не понятно пока... 
IRIP, ты когда в первый раз на фору пришёл, тебя проучили? надеюсь ответ понял...
 
IRIP:
Котировки смотрю на Финаме.

Больше 9% обвала за день, РТС обвалился на 10% и находится на уровне 2009 года.

А главное, причины то все на виду:

Свернуть )


В свою очередь, хочу поздравить США с блестящей работой внедренных агентов.

Когда глава СК Бастрыкин, году к 2025 разберется, наконец, кто является хозяином аэропорта Домодедово - самое время будет заняться Министерством экономики и ЦБ РФ.
Спасибо.
 
тоже хочу добавить своё видение сегодняшнего падения рубля
1...642643644645646647648649650651652653654655656...871
Новый комментарий