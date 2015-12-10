FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 772

stranger:
ЕГО нет, так что благословляю)))))
Принято. Ушёл гулять. :-) 
 
stranger:
Так ЕМУ можно, они что не знают? 
Это молодежный нигилизм ))) Не чтут старцев )))
 
Ilij:

та же лаже, что и на рубле...


На рубле вниз не рисуй)
 
artikul:
Это молодежный нигилизм ))) Не чтут старцев )))
Не чтут, не та молодежь уже .... 
stranger:
Миф, так ты чего молчишь то? Начал так договаривай, картинку красивую покажи)))

вынесет так вынесет =) 

 

stranger:


а еще я верю в луня по 1840

ТР 1.1221

не питайте иллюзий...

 
Myth63:

вынесет так вынесет =) 

Епт, ты мне красивую картинку с контрактами покажи, а не МТ)))

Сделай подарок на НГ))) 

 

и туда и сюда сгоняют:


Ilij:

ТР 1.1221

не питайте иллюзий...

до рождества не жди такой уровень =) пока дроп ограничен  1.1420 но скорее всего зону 1510-1495 не пройдём сходу
 
Ilij:

и туда и сюда сгоняют:


Продано от 2264.
