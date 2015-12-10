FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 772
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЕГО нет, так что благословляю)))))
Так ЕМУ можно, они что не знают?
та же лаже, что и на рубле...
Это молодежный нигилизм ))) Не чтут старцев )))
Миф, так ты чего молчишь то? Начал так договаривай, картинку красивую покажи)))
вынесет так вынесет =)
stranger:
а еще я верю в луня по 1840
ТР 1.1221
не питайте иллюзий...
вынесет так вынесет =)
Епт, ты мне красивую картинку с контрактами покажи, а не МТ)))
Сделай подарок на НГ)))
и туда и сюда сгоняют:
ТР 1.1221
не питайте иллюзий...
и туда и сюда сгоняют: