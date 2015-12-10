FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 579

Ishim:
с ценой кстате определились или ты не про евру....
С чем ты определился? Я ничего не вижу существенного ни по евро ни по фунту ни по ауди.
 
Ishim:
а чего там разрыв? если не котировок
да не разрыв там - просто есть вариант, когда у бабки купили картошку за 1кг = 1 рубь, а есть вариант когда просто у бабки взяли 1 кг картошки и прыгнули в убегающую маршрутку))
 
kwinto:
Хочешь сказать Учитель спер пару йен?)))))
 
kwinto:
с картошкой завязывай! (остатки сольёшь)
 
stranger:
Ishim:
Давай про лепесины)
 
Ishim:
это не торговля ((( 2 года сидеть! КПД ниже плинтуса.
так свопа же нет - а в росте ты сколько сидишь)
 
stranger:
конкурент    (не подсказывай на счёт лепесинов)
 
kwinto:
Да это он в фотошопе нарисовал, не бери в голову)))
 
kwinto:
под амнистию попал - всё обошлось ))))
