FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 481

Ishim:
прошлый пост дописал - подумай! (всё гениальное просто)

Не мешай сливать мне зафиксированную прибыль ))) Но если хочешь выпить, то совсем не обязательно корчить из себя гения коротких продаж ))) 

Ishim:
прошлый пост дописал - подумай! (всё гениальное просто)

о да!

вот, может так:

"Dianalee hanging"
?

 
artikul:

Не мешай сливать мне зафиксированную прибыль ))) Но если хочешь выпить, то совсем не обязательно корчить из себя гения коротких продаж ))) 

я тебе говорю пробойник напиши (бота), а он будет продавать и покупать ))))
 
Ishim:
я тебе говорю пробойник напиши (бота), а он будет продавать и покупать ))))
А это грааль? ))) Я кодирую только граали, а если не грааль, то это пусть другие кодируют )))
 
_new-rena:
согласен - щас почти везде "забор" - лучшее средство от убытка
Рена,что такое "забор"?
 
Fisht_1:
Рена,что такое "забор"?
Вино, девочки, табак )))
 
Silent:

Это про среднесрок.

А это индех доллара


Можно не торопиться.

шо то черточек как то маловато, вам не кажется? Поправить бы...
 
Fisht_1:
Рена,что такое "забор"?
Подполковник на переаттестацию! )
Fisht_1:
Рена,что такое "забор"?

вне рынка.

вот к примеру:

и т.д....

непонятно пока ничего...

 
artikul:
А это грааль? ))) Я кодирую только граали, а если не грааль, то это пусть другие кодируют )))
это не ко мне.
