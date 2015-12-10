FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 481
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прошлый пост дописал - подумай! (всё гениальное просто)
Не мешай сливать мне зафиксированную прибыль ))) Но если хочешь выпить, то совсем не обязательно корчить из себя гения коротких продаж )))
прошлый пост дописал - подумай! (всё гениальное просто)
о да!
вот, может так:
"Dianalee hanging"
?
Не мешай сливать мне зафиксированную прибыль ))) Но если хочешь выпить, то совсем не обязательно корчить из себя гения коротких продаж )))
я тебе говорю пробойник напиши (бота), а он будет продавать и покупать ))))
согласен - щас почти везде "забор" - лучшее средство от убытка
Рена,что такое "забор"?
Это про среднесрок.
А это индех доллара
Можно не торопиться.
Рена,что такое "забор"?
Рена,что такое "забор"?
вне рынка.
вот к примеру:
и т.д....
непонятно пока ничего...
А это грааль? ))) Я кодирую только граали, а если не грааль, то это пусть другие кодируют )))