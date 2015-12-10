FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 571

Запомнили)))

Неплохо Я на киви-101пп........выхожу,ну его нафик-ещё начнёт откатываться по закону "Кукл дал-Кукл взял"..........лучше ещё подожду коррекционный сигнал.
 
А енька беспокоит-откатилась ниже шпильки,надеюсь сбивают стопы покупателям. На 117.64 с позором захлопнусь-значит пошла на 117.
 
Всплывает ещё один коррекционный сел: кросс-сигнал NZDCAD. Повесил в терминал-жду.
 
gnawingmarket:
А енька беспокоит-откатилась ниже шпильки,надеюсь сбивают стопы покупателям. На 117.64 с позором захлопнусь-значит пошла на 117.
Да и возможно до 115. ...
 
gnawingmarket:
Всплывает ещё один коррекционный сел: кросс-сигнал NZDCAD. Повесил в терминал-жду.
Самое опасное - это пугливые и азартные "инвесторы" )
 
21april:
Да и возможно до 115. ...
Если коррекция по каналу,то где-нибудь 116.3(в любом случае для этой пары много,чтобы пересиживать без стопа)...........115 низковато-свечками только и сильными новостями,но реально.
 
21april:
Самое опасное - это пугливые и азартные "инвесторы" )
Ты считаешь деньги,способные двигать график-пугливые и азартные?
