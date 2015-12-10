FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 733

Новый комментарий
 
stranger:
Подрасти немного)))
сам подраси
 
Драстить в ветке запрещено )))
 
Ishim:
сам подраси

Тут наш премьер говорит, что русские виноваты в том что гривна упала. Это правда? 

Ты не продавал?... 

 
stranger:

Тут наш премьер говорит, что русские виноваты в том что гривна упала. Это правда? 

Ты не продавал?... 

А наш премьер сказал, что у вас всё хорошо и сидите - тама.
 
Скоро может случится так, что Стренжа мы увидим, только если он переедет в страну, где электричество есть )))
 
artikul:
Скоро может случится так, что Стренжа мы увидим, только если он переедет в страну, где электричество есть )))

У нас то есть, вот с инетом уже за...ли)))

Сенсей, пни индекс вверх) 

Апельсинов запас, мухоморы есть?) 

"Торговля по USDRUB" снова открыта. в горах. 

 
stranger:

У нас то есть, вот с инетом уже за...ли)))

Сенсей, пни индекс вверх) 

Апельсинов запас, мухоморы есть?) 

"Торговля по USDRUB" снова открыта. в горах. 

Вы с ним точно "вверх" понимаете одинаково?
 
Silent:
Вы с ним точно "вверх" понимаете одинаково?

Да старый ОН уже, вообще мало что соображает)))

Когда начнешь видеть  свою спину тогда поймешь)))) 

 
stranger:

Да старый ОН уже, вообще мало что соображает)))

Когда начнешь видеть  свою спину тогда поймешь)))) 

поменьше надо сюда писать (((( (вам виднее) 
 
Ishim:
поменьше надо сюда писать (((( (вам виднее) 
Сенсей, я байлимит на евру на 2268 поставил, сл 2249.
1...726727728729730731732733734735736737738739740...871
Новый комментарий