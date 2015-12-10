FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 733
Подрасти немного)))
сам подраси
Тут наш премьер говорит, что русские виноваты в том что гривна упала. Это правда?
Тут наш премьер говорит, что русские виноваты в том что гривна упала. Это правда?
Скоро может случится так, что Стренжа мы увидим, только если он переедет в страну, где электричество есть )))
У нас то есть, вот с инетом уже за...ли)))
Сенсей, пни индекс вверх)
Апельсинов запас, мухоморы есть?)
"Торговля по USDRUB" снова открыта. в горах.
Вы с ним точно "вверх" понимаете одинаково?
Да старый ОН уже, вообще мало что соображает)))
Когда начнешь видеть свою спину тогда поймешь))))
поменьше надо сюда писать (((( (вам виднее)