FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 234
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да я не про стопы... вот ты мне скажи - если тренд в целом падает - нужно покупать?
ха. ты хошь чтобы всё видно было? они день-два будут мозги е..
Да, да, объем по евро пошел, а движухи нет, вот теперь та поддержка что рисовал около 24. Ауди погибло по стопу.
Место для покупки - отличное. Стоп - майкроскопик. Почему не купить?
дак цели то всё равно нет. она же тает, причем дождешься до того, что место покупки хаем окажется и ппц
Ничего не понял. Как это нет цели? Прибыль - и есть цель. И почему место покупки окажется хаем? Как это?
тренд падает. делают тебе флетик до новостей, а у самих на примете лой. сопоставь байку со всем этим. никто не спорит - можешь и взять, но вероятность очень мала.
а теперь встань по тренду - ну никто же тебя не будет ругать за недобор профита))))
если мне не изменяет зрение, следующий бай по AUDCAD где-то от 0,9460
Усё. Стоп по ауду сработал.
)))
Надежда на евро. Может вытянет. Поглядим.
А теперь, Илья, глянь где ты фунт купил