FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 234

_new-rena:
да я не про стопы... вот ты мне скажи - если тренд в целом падает - нужно покупать?
Место для покупки - отличное. Стоп - майкроскопик. Почему не купить?
 
_new-rena:
ха. ты хошь чтобы всё видно было? они день-два будут мозги е..
Они сейчас вниз с ним уйдут.
 
stranger:
Да, да, объем по евро пошел, а движухи нет, вот теперь та поддержка что рисовал около 24. Ауди погибло по стопу.
если мне не изменяет зрение, следующий бай по AUDCAD где-то от 0,9460
Bicus:
Место для покупки - отличное. Стоп - майкроскопик. Почему не купить?
дак цели то всё равно нет. она же тает, причем дождешься до того, что место покупки хаем окажется и ппц
 
_new-rena:
дак цели то всё равно нет. она же тает, причем дождешься до того, что место покупки хаем окажется и ппц
Ничего не понял. Как это нет цели? Прибыль - и есть цель. И почему место покупки окажется хаем? Как это?
Bicus:
Ничего не понял. Как это нет цели? Прибыль - и есть цель. И почему место покупки окажется хаем? Как это?

тренд падает. делают тебе флетик до новостей, а у самих на примете лой. сопоставь байку со всем этим. никто не спорит - можешь и взять, но вероятность очень мала.

а теперь встань по тренду - ну никто же тебя не будет ругать за недобор профита))))

 
IRIP:
если мне не изменяет зрение, следующий бай по AUDCAD где-то от 0,9460
Не знаю, на кросс раз залез, соблазнился, что Айдлер скажет) Кстати, что с ним, на сколько его?
 

Усё. Стоп по ауду сработал.

)))

Надежда на евро. Может вытянет. Поглядим. 

 
Вот на хрен я на ауди полез, ведь было чуйство что иопнится
 

А теперь, Илья, глянь где ты фунт купил

 

