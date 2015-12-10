FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 189
Нет сегодня не мой день, пошел спать
ты чо закрыл канадца чтоли или неподрасчитал? (жахнул?)
// не стреляй голубей, не стреляй воробъев.... не стреляяяя-ааай ! (не жахай никогда!)
привет! каждый раз новое , в этот раз рабучую тс на м1-м5 пробую перевести на н1-н4 - если что то получится можно будет торговать на "рабочем месте" (в смысле у ахмета)
Что там можно успеть? )))
во первых свечи в мелком формате - стопы 30-50 пп. - бывает день прождёшь и не дождёшься. (на новогодние праздники онлай тут поторгую! ок?)
надеюсь ты купил до 25?
... а в ответ тишина
... предложение без стопа действовало тока для него... очень жаль (((
представляешь, все игроки в карты разбежались.... даже последнюю партию не обсудили...
я могу тока сказать - очень красиво, т.к. ничего сам не понимаю в геометрии...
а такой результат я предвидел
просто игроки потихоньку в автоматику уходят, понимают, что руками тут ловить нечего...
уходят но не всем же дано. есть кто и руками может
Луня смотришь?
Молодцы!........но читать пока некогда........немного поиграюсь с еврой туда-сюда и надо смотреть затариваться до 3550.