FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 645
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кроликов разводишь?
стою в шорт на usd/cad от 1576
хотелось бы узнать о себе много нового ))) и стоп б*ть не поставил
и отъезжал за сыном в школу ... в общем полный набор косяков
добавил еще селл:
куплено:
добавил еще селл:
куплено:
стою в шорт на usd/cad от 1576
хотелось бы узнать о себе много нового ))) и стоп б*ть не поставил
и отъезжал за сыном в школу ... в общем полный набор косяков
Что происходит?
http://tass.ru/ekonomika/1648326