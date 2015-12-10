FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 645

Ishim:
кроликов разводишь?
Да не разводил я тебя 
 
Komsomolec:

стою в шорт на usd/cad от 1576

хотелось бы узнать о себе много нового )))  и стоп б*ть не поставил

и отъезжал за сыном в школу ... в общем полный набор косяков 

А мы то что? Личное дело каждого)
 
коллеги, если не секрет через кого торгуете?
 

добавил еще селл:

куплено:


 
Вот профессор сегодня капусты нарубил... сидит где то в кустах рядом)))
 
Ilij:

добавил еще селл:

куплено:


не слишком далеко у тебя профит стоит?
 
Курс доллара превысил 63 рубля, евро - 78 рублей http://izvestia.ru/news/580833 
  • 2014.12.15
  • iz.ru
На внутреннем валютном рынке доллар вечером в понедельник превысил отметку 63 рубля, евро — 78,6 рубля. Таким образом, с пятницы доллар на Московской бирже подорожал почти на 5 рублей, евро — на 6,4 рубля. Как отмечают аналитики, в середине дня, после того как доллар превысил отметку 61...
 
тут никто никому не запрещает...
 
Индекс РТС обвалился на 10% из-за ослабления рубля http://tass.ru/ekonomika/1648326 
 

Что происходит?

