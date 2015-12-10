FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 360

Ishim:
я тут не причом, это Стренджа уровень.
Дарю, торгуй))))
 
Ishim:

вот смотри другая история цель 116.50, выцеливает в низ и никак не дают текущие продажи - приходится стопить. (никто не знает когда начнётся коррекция, может сейчас...) 

знает (кукла...)

три входа...

 
Ilij:

знает (кукла...)

три входа...

нет не знает
 
Ishim:
нет не знает

может к утру будет уже тейк...

EURCAD бабелями народ одаривает

 

Вот тоже пример-сжимаем пружину:

 

 
gnawingmarket:

Вот тоже пример-сжимаем пружину:

 

Не смотрел бы я такое ниже дневки, да и вообще, ниже только изредка)

Да и сопротивление там на 197 ровно. 

 

ото ж как.. копають мак... :-)))

 

 
zoritch:

ото ж как.. копають мак... :-)))

 

Где твой брат Айдлер?)

И линию красненькую на 1204.50 передвинь)  

И продай, а не сидишь смотришь))))

 
Мудрствуете, господа? Привет всем.
Ishim:

Рассуждаем дальше, что мы знаем! есть скальперы, детрейдеры, среднесрочники и долгосрочники (долгосрочники под вопросом как и высоко частотники - они по краям) - дальше что мы знаем  - а то что они все проигрывают! нет клубов успешных трейдеров! есть истории памм трейдеров - не образовалось ядро успешных! Есть еденицы (если это не фантомы дц) и эти еденицы успешны не постоянно а по периодам!

так понятно? вообще согласны с моим мнением? 

Под долгосрок попадают ценные бумаги, облигации, кредиты странам и всякая такая хрень. Т. е., прямо не торгуется, но конвертируется, обеспечивая спрос/предложение. Так думаю.
 
Уважаемые, а что про нефть думаете?
