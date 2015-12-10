FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 360
я тут не причом, это Стренджа уровень.
вот смотри другая история цель 116.50, выцеливает в низ и никак не дают текущие продажи - приходится стопить. (никто не знает когда начнётся коррекция, может сейчас...)
три входа...
нет не знает
может к утру будет уже тейк...
EURCAD бабелями народ одаривает
Вот тоже пример-сжимаем пружину:
Не смотрел бы я такое ниже дневки, да и вообще, ниже только изредка)
Да и сопротивление там на 197 ровно.
ото ж как.. копають мак... :-)))
Где твой брат Айдлер?)
И линию красненькую на 1204.50 передвинь)
И продай, а не сидишь смотришь))))
Рассуждаем дальше, что мы знаем! есть скальперы, детрейдеры, среднесрочники и долгосрочники (долгосрочники под вопросом как и высоко частотники - они по краям) - дальше что мы знаем - а то что они все проигрывают! нет клубов успешных трейдеров! есть истории памм трейдеров - не образовалось ядро успешных! Есть еденицы (если это не фантомы дц) и эти еденицы успешны не постоянно а по периодам!
так понятно? вообще согласны с моим мнением?