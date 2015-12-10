FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 175
Почему про Илью не слова?
Возврат на S1-поехали!
Аватар поставь,а то как потусторонее привидение.
а так))
а так))
выборы)) у них в ПТ
Енку продаю с текущих 117,57 без стопа
енка может и без откатов до цели идти пока 121-122, это евру сейчас можно продавать без стопов )))