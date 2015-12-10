FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 175

Speculator_:
Почему про Илью не слова? 
Илья пользует рельсы. на Н1 они явно указали в этот раз правильное направление.
 

Возврат на S1-поехали! 

 

 
KanIII:

Аватар поставь,а то как потусторонее привидение.  
 
gnawingmarket:
Аватар поставь,а то как потусторонее привидение.  
))
 
а так))
 
KanIII:
а так))
Отлично. Пытливый,заинтересованный взгляд.
KanIII:
а так))
норм, котяра ))))
kwinto:
выборы)) у них в ПТ
да..... не слушали мы никого....
 
kwinto:
Енку продаю с текущих 117,57 без стопа
енка может и без откатов до цели идти пока 121-122, это евру сейчас можно продавать без стопов )))
Ishim:
енка может и без откатов до цели идти пока 121-122, это евру сейчас можно продавать без стопов )))
Привет! Как делишки?
