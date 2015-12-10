FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 123

жпю можно покупать на любых откатах, до 118
 

ена готовится к коррекции и рост по некоторым еновым есть загон цены вверх

т.к. кукл продал уже...

CADJPY идут  продажи, обильные

 

Продал. Точнее-первый пошёл!

 

Цель:

 

 

могу предложить EURAUD до 4211 ...

ну и Чифа, естественно

 

Поплюём на золото:

 

gnawingmarket:
Рена,Юсуф пишет,что здоровья нет-ищет преемника своей идеи по индикатору........с первого взгляда алхимия,но с алхимии началась вся фундаментальная наука......Ты с мозгами и с программированием дружишь...........может есть смысл довести до ума индюк и продавать(а Мне дать бесплатно). ?????
я его индюк уже смотрел пару лет назад - не впечатлил. любой индикатор строящий (подразумевающий) любые линии не подходит для автоматической торговли
Bicus:
Чорт побери, не на ту лошадку сел. Надо было вчера usdjpy покупать, а не евру продавать.
и то правильно и то тоже (евра с пятницы). проста енька раньше созрела для закрытия.
gnawingmarket:

Однозначно спекуляции с рублём.......и не без помощи наших "бедных русских" с Рублёвки и их забугорных друзей....а может быть и кого из Центробанка...........Путин сказал найдём и накажем........если кто торгует рублём-скоро праздник.....Мне плевать опускается рубль или поднимается,но такой длинный подъём пары не обойдётся без 60%-го снижения.

курс не с потолка берем, чо там искать и при чём тут честные трейдеры - не понимаю? всё же на виду. пусть ищут кукла - 1) котировщика, т.е. кому выгоден был такой курс, 2) у кого запредельные обороты по баксу и рублю по отдельности в конце концов, 3) рассматривают сговор или наоборот, неприязнь(на валютном рынкете вероятнее) между 1 и 2.
 

Привет всей честной компании, зашёл к вам в гости снова на новую ветку. Строчите, как из пулемета...ветка процветает.

Решил вот ссылкой поделиться, посмотрите как можно зарабатывать в реале...

http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/default.aspx?gr=12

И это всё реально, свой номер инвестора не скажу... :0))

 
gnawingmarket:

Продал. Точнее-первый пошёл!

 

Цель:

 

182.80 куплю, спасибо.

gnawingmarket:

Поплюём на золото:

 

а после, натираем, для блеска. 158 продано.

163 тоже продам, коли будет сего дня. 

