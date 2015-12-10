FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 123
ена готовится к коррекции и рост по некоторым еновым есть загон цены вверх
т.к. кукл продал уже...
CADJPY идут продажи, обильные
Продал. Точнее-первый пошёл!
Цель:
могу предложить EURAUD до 4211 ...
ну и Чифа, естественно
Поплюём на золото:
Рена,Юсуф пишет,что здоровья нет-ищет преемника своей идеи по индикатору........с первого взгляда алхимия,но с алхимии началась вся фундаментальная наука......Ты с мозгами и с программированием дружишь...........может есть смысл довести до ума индюк и продавать(а Мне дать бесплатно). ?????
Чорт побери, не на ту лошадку сел. Надо было вчера usdjpy покупать, а не евру продавать.
Однозначно спекуляции с рублём.......и не без помощи наших "бедных русских" с Рублёвки и их забугорных друзей....а может быть и кого из Центробанка...........Путин сказал найдём и накажем........если кто торгует рублём-скоро праздник.....Мне плевать опускается рубль или поднимается,но такой длинный подъём пары не обойдётся без 60%-го снижения.
Привет всей честной компании, зашёл к вам в гости снова на новую ветку. Строчите, как из пулемета...ветка процветает.
Решил вот ссылкой поделиться, посмотрите как можно зарабатывать в реале...
http://investor.moex.com/ru/statistics/2014/default.aspx?gr=12
И это всё реально, свой номер инвестора не скажу... :0))
182.80 куплю, спасибо.
а после, натираем, для блеска. 158 продано.
163 тоже продам, коли будет сего дня.