FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 241
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело в том, что хода дневного у него кот наплакал.
оставляй на ночь! (только леску к колышку привяжи)
Ищи дураков, нижний закрыл, верхний в бу.
дол/йена можно продать пунктов на 700 ходу .
Так вперед)))
у меня кроссы (((
Учитель, как низко Вы пали
Ищи дураков, нижний закрыл, верхний в бу. Проститутку в хате на ночь, без присмотра...
смотри! обожрётся мухаморов! (скажут отравил специально)
доп. ты мне вот , что поясни на счёт плит - вот цена ходит от плиты к плите - плиты всё толще и толЩе дык она там останется ))) (а не остаётся - парадокс, почему?)
смотри! обожрётся мухаморов! (скажут отравил специально)
доп. ты мне вот , что поясни на счёт плит - вот цена ходит от плиты к плите - плиты всё толще и толЩе дык она там останется ))) (а не остаётся - парадокс, почему?)
цена двигается от одного края "плиты" к другому, а не от "плиты" к "плите". в середине накапливается объем.