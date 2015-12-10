FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 241

stranger:
Дело в том, что хода дневного у него кот наплакал.
оставляй на ночь! (только леску к колышку привяжи)
 
Ishim:
Ищи дураков, нижний закрыл, верхний в бу. Проститутку в хате на ночь, без присмотра... 
 
stranger:
Ищи дураков, нижний закрыл, верхний в бу.
дол/йена можно продать пунктов на 700 ходу .
 
Ishim:
Так вперед)))
 
stranger:
Так вперед)))
у меня кроссы (((
 
Ishim:
у меня кроссы (((
Учитель, как низко Вы пали 
 
stranger:
Учитель, как низко Вы пали 
так ещё не упала - ждём.
 
stranger:
смотри! обожрётся мухаморов! (скажут отравил специально)

 

доп. ты мне вот , что поясни на счёт плит - вот цена ходит от плиты к плите - плиты всё толще и толЩе дык она там останется ))) (а не остаётся - парадокс, почему?) 

 
Ishim:

цена двигается от одного края "плиты" к другому, а не от "плиты" к "плите". в середине накапливается объем.
 
alex_r:
цена двигается от одного края "плиты" к другому, а не от "плиты" к "плите". в середине накапливается объем.
а где профит лежит?
