Ishim:

   

UBS пересмотрел свои валютные прогнозы, которые теперь в основном отражают укрепление USD в 2015 году, но эксперты подчеркивают, что этот путь для USD будет нелёгким.

«Мы согласны с мнением большинства аналитиков, что доллар будет пользоваться популярностью в 2015 году и даже дольше, но путь потенциально динамичный, учитывая, что сила доллара может привести как к доброкачественным, так и к разрушительным результатам», - уточняет UBS.

«Мы пересмотрели наши цели для иены на волне последнего решения о QQE Банка Японии. Независимо от неопределенности политики и эффективности текущей политики, мы считаем, что решимость Банк Японии не вызывает сомнений», - утверждает UBS. 

 

Добавлю - глупые япошки доигрались до убытков )))) (непонимают, что с ними ходят и их имеют - ну те что в курсе их политики) 

Где то ты хороших ссылок набрался по амерским банкам?

Я вот нейросети только не юзал. Там пониже на форуме ссыль дали. Пробовал такое?

 
_new-rena:
кукл весь в работе. всё равно шо та будет. нутром чую - не к добру это...

будет...

к добру


 

купил, пока до 1.26 , пробьёт вверх тогда выше ещё раз куплю, видать не наврали в амер. банке. (эт такой развод сказать правильно а уж народ всё сделает ...) 

доп. пришло время покупать евру )))) 

 
Ishim:

купил, пока до 1.26 , пробьёт вверх тогда выше ещё раз куплю, видать не наврали в амер. банке. (эт такой развод сказать правильно а уж народ всё сделает ...) 

доп. пришло время покупать евру )))) 

фуух, хорошо что подтвердил мои ожидания по падению евры! Спасибо!!! 
 
IRIP:
фуух, хорошо что подтвердил мои ожидания по падению евры! Спасибо!!! 
тп на 1.25, получается зарабатывай - молодец! 
 
На среднесроке сильно отличается торговля с фикс спредом(обозначение пар с добавкой "м") от плавающего? Спасибо.
Ishim:
тп на 1.25, получается зарабатывай - молодец! 
Ну вот и флет приподносит результат - кто куда..... Наторговка на лицо, как говорит Север ))))
 
_new-rena:
Ну вот и флет приподносит результат - кто куда..... Наторговка на лицо, как говорит Север ))))
Да сопротивление формируется-насколько сильное время покажет.
 
gnawingmarket:
Да сопротивление формируется-насколько сильное время покажет.
Долго еще ждать? )))
