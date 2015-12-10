FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 181
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
UBS пересмотрел свои валютные прогнозы, которые теперь в основном отражают укрепление USD в 2015 году, но эксперты подчеркивают, что этот путь для USD будет нелёгким.
«Мы согласны с мнением большинства аналитиков, что доллар будет пользоваться популярностью в 2015 году и даже дольше, но путь потенциально динамичный, учитывая, что сила доллара может привести как к доброкачественным, так и к разрушительным результатам», - уточняет UBS.
«Мы пересмотрели наши цели для иены на волне последнего решения о QQE Банка Японии. Независимо от неопределенности политики и эффективности текущей политики, мы считаем, что решимость Банк Японии не вызывает сомнений», - утверждает UBS.
Добавлю - глупые япошки доигрались до убытков )))) (непонимают, что с ними ходят и их имеют - ну те что в курсе их политики)
Где то ты хороших ссылок набрался по амерским банкам?
Я вот нейросети только не юзал. Там пониже на форуме ссыль дали. Пробовал такое?
кукл весь в работе. всё равно шо та будет. нутром чую - не к добру это...
будет...
к добру
купил, пока до 1.26 , пробьёт вверх тогда выше ещё раз куплю, видать не наврали в амер. банке. (эт такой развод сказать правильно а уж народ всё сделает ...)
доп. пришло время покупать евру ))))
купил, пока до 1.26 , пробьёт вверх тогда выше ещё раз куплю, видать не наврали в амер. банке. (эт такой развод сказать правильно а уж народ всё сделает ...)
доп. пришло время покупать евру ))))
фуух, хорошо что подтвердил мои ожидания по падению евры! Спасибо!!!
тп на 1.25, получается зарабатывай - молодец!
Ну вот и флет приподносит результат - кто куда..... Наторговка на лицо, как говорит Север ))))
Да сопротивление формируется-насколько сильное время покажет.