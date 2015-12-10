FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 242

Ishim:
а где профит лежит?

с утра ходила вверху, после обеда внизу ходит, профит очевиден. просто на ступеньках наблюдаем за реакцией участников и делаем как они 

в плитееееЕЕЕЕ )))))
 
alex_r:
цена двигается от одного края "плиты" к другому, а не от "плиты" к "плите". в середине накапливается объем.
С таким же успехом ты можешь Учителю марсиан описывать))) Что за инструмент?
 
десятилетние облигации
 
_new-rena:
в плитееееЕЕЕЕ )))))
естественно - без отбойного молотка никак (((((
Ishim:
естественно - без отбойного молотка никак (((((
как раз об этом же ((((
наконец то, пошла торговля сегодняшнего дня ))))
 
до обеда туда - сюда, а вот после беда отсюда - туда! (плавали знаем)
 
Евра твоя далеко упала?) По канадцу тоже лось, не, надо поменьше здесь шариться)))
канадца и еньку купил, фунт продан, евро/2391 - мартин в продажу. норм и постоянно одно и то же. стабильность

завтра - сбор налогов

вапще больше ничо не нужно. всё абсолютно просто и одинаково каждый день и изо дня в день. главно определиться с трендом

