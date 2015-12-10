FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 557
Вот это все все затевалось три дня ради профита в 75 пп?))))
да если бы я гарантированно брал бы хоть 10 п. в день (гарантированно)
на форум бы черкал с Марса...
Потому и не надо каждый день)))
потому и чирикаю оттуда, где прописан...
Илья, и еще запиши себе, что все они, блохоловы, закончат одинаково - в гостях у Коляна)))
все мы там закончим...
успеть урвать, главное, блошиные пипсы
и то не судьба, видать
Надежды нет?