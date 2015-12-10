FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 557

stranger:
Вот это все все затевалось три дня ради профита в 75 пп?))))

да если бы я гарантированно брал бы  хоть 10 п. в день (гарантированно)

на форум бы черкал с Марса...

 
Ilij:

Потому и не надо каждый день)))
 
потому и чирикаю оттуда, где прописан...
 
Вот сегодня тебя эта компашка, Кукл, профессор и Учитель кинут на евро, для начала))))
 
Да, мы мировая ось зла )))
 
Илья, и еще запиши себе, что все они, блохоловы, закончат одинаково - в гостях у Коляна)))
 
По киви в 23-00 по Москве предполагаются движения "мама не горюй!".
 
И обязательно купи абонемент на ниньзю )))
 
все мы там закончим...

успеть урвать, главное, блошиные пипсы

и то не судьба, видать

 
Надежды нет?


