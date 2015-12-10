FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 447

Evgen-ya1:
вовремя написали/// глянула а там такой рост удачный))
я утром купил )))))
 
Ishim:
Так а кто тебе виноват то? 

Иди учи что такое ретест пробитой поддержки и что нельзя держать сделки с коротким стопом перед объявлением процентной ставки  

[Удален]  
Ishim:
и чо? где щас?
 
_new-rena:
пока на работе - скоро домой! 
[Удален]  
Ishim:
затаривай пивко, енька тоже порадует)))

3 пункта и не задело лося ... водки бери, водки! )))

 
stranger:

ет тебя касается у мну 100 пунктов. 
 
Ishim:
Прошла 50, а у тебя 100? Ты могуч, Учитель 
 
_new-rena:

совсем изтролился (((( (троллей  в игнор) 
 
stranger:
эт ты могуч со стопом 20 пипок - он у тебя виртуальный? или ты сам виртуальный? (старый тролль - в игнор) 
 
Ishim:
Как Вы так можете говорить, Сенсей(((
