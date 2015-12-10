FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 447
вовремя написали/// глянула а там такой рост удачный))
я утром купил )))))
Так а кто тебе виноват то?
Иди учи что такое ретест пробитой поддержки и что нельзя держать сделки с коротким стопом перед объявлением процентной ставки
и чо? где щас?
пока на работе - скоро домой!
затаривай пивко, енька тоже порадует)))
3 пункта и не задело лося ... водки бери, водки! )))
ет тебя касается у мну 100 пунктов.
Прошла 50, а у тебя 100? Ты могуч, Учитель
эт ты могуч со стопом 20 пипок - он у тебя виртуальный? или ты сам виртуальный? (старый тролль - в игнор)