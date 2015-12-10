FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 67
в пиндостане - туда им и дорога.
опа... здесь та же трава... :-)))
Зорич, привет
Тащи свою картинку, Шаман с нами)))
Хоть ситуация идентичная,здесь подожду-уровень хлопнула и вершина выше от 27.12.13:
Пары ...USD & USD... , металлы, товар, нефть, индексы, бумага и т.д. остальное от дьявола)
Ночью что то копошатся, а утром никого. Думал кто чем порадует, луня там опять продадут или еще чего...
пишу же, что продали его до 1066 - 1041, так не верят...
AUDNZD:
Верим, только он стоит выше 14-ти.
пишу же, что продали его до 1066 - 1041, так не верят...
AUDNZD:
У меня точно такой же вход
правда от 1,1225
но, до 1,1020
Ну вот и йена проснулась. )))
Не на 120-123 ли она намылилась?
