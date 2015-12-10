FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 67

Ishim:
в пиндостане - туда им и дорога.
Глубоко неоднозначная страна...........но жизнь-это волна.......в ладоши похлопаем и на юань пойдём торговать.
 
опа... здесь та же трава... :-)))
 
zoritch:
А что же делать? Как снискать хлеб насущный?
 
zoritch:
Зорич, привет 

Тащи свою картинку, Шаман с нами))) 

 
gnawingmarket:

Хоть ситуация идентичная,здесь подожду-уровень хлопнула и вершина выше от 27.12.13:


Пары  ...USD & USD... , металлы, товар, нефть, индексы, бумага и т.д. остальное от дьявола)

Ночью что то копошатся, а утром никого. Думал кто чем порадует, луня там опять продадут или еще чего... 

 
Ilij:

пишу же, что продали его до 1066 - 1041, так не верят...

AUDNZD:


Верим, только он стоит выше 14-ти.
 
stranger:
мож и будет там, но долги и полнолуние висят над ним мечом, домокловым...
 
Ilij:

У меня точно такой же вход

правда от 1,1225

но, до 1,1020 

 

Ну вот и йена проснулась. )))

Не на 120-123 ли она намылилась? 

 
Bicus:

Ну вот и йена проснулась. )))

Где-то возле 23 окончание движения
