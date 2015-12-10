FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 573

Ishim:
это как казать котиры бывает объёмы большие мечется туда сюда но никуда не идёт и так же без объёмов тащится в одну сторону и далекооо. (реально никто её там не торгует - каждый сливает по месту жительства - там котиры кажут)

Кто смотрит объемы посреди поля? Да и где то ты прав, объемы появляются возле уровней как СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНА)

Вот вчера объем на 2420 появился из-за твоей продажи))) 

 
stranger:
вот видишь делаешь успехи - что объёбы следствие на днях тебе писал )))), а вот задачка - кто рулит на пелройсах? - основная масса трейдунов выходит с рынка , кто торгует отложенниками выше ниже то же не влияют - долгосрочники не влияют - остаётся кукл? (сразу скажу это не ОН - кукл технарь)
 
stranger:

Вот вчера объем на 2420 появился из-за твоей продажи))) 

у меня охрененое опережение - вот и мучаюсь - надо бы ждать сутки после сигнала! НО но есть 30% входов - как ток так сразу )))))))))))0
 
Ishim:
вот видишь делаешь успехи - что объёбы следствие на днях тебе писал )))), а вот задачка - кто рулит на пелройсах? - основная масса трейдунов выходит с рынка , кто торгует отложенниками выше ниже то же не влияют - долгосрочники не влияют - остаётся кукл? (сразу скажу это не ОН - кукл технарь)

Задай себе вопрос, сын мой, что первично))))

Что делает цену,  

 

пара отложек депохе не помеха:


 
stranger:

Что делает цену,  

мысль, желание.

доп. а что приводит к поражению трейдуна? 

 
stranger:

Что делает цену,  

только не надо за ответом к своему "патрону" посылать ....))) (спрашивал уже...)
 
Ishim:
только не надо за ответом к своему "патрону" посылать ....))) (спрашивал уже...)

Хто такой?)))

Так вот, сын мой, цену делают в основном те, кому она в общем то не очень и важна. Объясняю. Вот у тебя какая то там фирма по выпуску какой то муйни с комплектующими из Англии. Ты опасаешься, что фунт будет дорожать и тебе придется больше платить за твои запчапсти, поэтому покупаешь фьюч на аглицкий фунт, или опцион, или еще какую муйню. То есть, ты просто страхуешься, а не хочешь получить прибыль. И таких процентов 90 если не больше.

 
stranger:

Так вот, сын мой, цену делают в основном те, кому она в общем то не очень и важна. Объясняю. Вот у тебя какая то там фирма по выпуску какой то муйни с комплектующими из Англии. Ты опасаешься, что фунт будет дорожать и тебе придется больше платить за твои запчапсти, поэтому покупаешь фьюч на аглицкий фунт, или опцион, или еще какую муйню. То есть, ты просто страхуешься, а не хочешь получить прибыль. И таких процентов 90 если не больше.

и то же самое в Англии фирма с запчастями в Германии. И что мы видим на евро/фунте - ничего! (скорее всего они друг друга уравновешивают и ни на что не влияют). Скорее всего это влияние появляется (сезонно) на товарах - хлопок, кофе, зерно....
 
Ishim:
и то же самое в Англии фирма с запчастями в Германии. И что мы видим на евро/фунте - ничего! (скорее всего они друг друга уравновешивают и ни на что не влияют). Скорее всего это влияние появляется (сезонно) на товарах - хлопок, кофе, зерно....

Еврофунт это вообще ни ап чем, просто соотношение фунта к евро)

Так вот ап чем я. Заходишь ты в магазин этих фьючей, а их там , маленькие, большие, средние, желтенькие, красненькие, синенькие, глаза разбегаются, ну и народ покупает, вот купили больше всего желтеньких, средненьких, и когда цена приходит к той куче где они свалены  

Тут тебе начинаются и объемы и скорость сделок и прочая муйня) 

