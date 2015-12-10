FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 573
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это как казать котиры бывает объёмы большие мечется туда сюда но никуда не идёт и так же без объёмов тащится в одну сторону и далекооо. (реально никто её там не торгует - каждый сливает по месту жительства - там котиры кажут)
Кто смотрит объемы посреди поля? Да и где то ты прав, объемы появляются возле уровней как СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНА)
Вот вчера объем на 2420 появился из-за твоей продажи)))
Кто смотрит объемы посреди поля? Да и где то ты прав, объемы появляются возле уровней как СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНА)
Кто смотрит объемы посреди поля? Да и где то ты прав, объемы появляются возле уровней как СЛЕДСТВИЕ, а не ПРИЧИНА)
Вот вчера объем на 2420 появился из-за твоей продажи)))
вот видишь делаешь успехи - что объёбы следствие на днях тебе писал )))), а вот задачка - кто рулит на пелройсах? - основная масса трейдунов выходит с рынка , кто торгует отложенниками выше ниже то же не влияют - долгосрочники не влияют - остаётся кукл? (сразу скажу это не ОН - кукл технарь)
Задай себе вопрос, сын мой, что первично))))
Что делает цену,
пара отложек депохе не помеха:
Задай себе вопрос, сын мой, что первично))))
Что делает цену,
мысль, желание.
доп. а что приводит к поражению трейдуна?
Задай себе вопрос, сын мой, что первично))))
Что делает цену,
только не надо за ответом к своему "патрону" посылать ....))) (спрашивал уже...)
Хто такой?)))
Так вот, сын мой, цену делают в основном те, кому она в общем то не очень и важна. Объясняю. Вот у тебя какая то там фирма по выпуску какой то муйни с комплектующими из Англии. Ты опасаешься, что фунт будет дорожать и тебе придется больше платить за твои запчапсти, поэтому покупаешь фьюч на аглицкий фунт, или опцион, или еще какую муйню. То есть, ты просто страхуешься, а не хочешь получить прибыль. И таких процентов 90 если не больше.
Хто такой?)))
Так вот, сын мой, цену делают в основном те, кому она в общем то не очень и важна. Объясняю. Вот у тебя какая то там фирма по выпуску какой то муйни с комплектующими из Англии. Ты опасаешься, что фунт будет дорожать и тебе придется больше платить за твои запчапсти, поэтому покупаешь фьюч на аглицкий фунт, или опцион, или еще какую муйню. То есть, ты просто страхуешься, а не хочешь получить прибыль. И таких процентов 90 если не больше.
и то же самое в Англии фирма с запчастями в Германии. И что мы видим на евро/фунте - ничего! (скорее всего они друг друга уравновешивают и ни на что не влияют). Скорее всего это влияние появляется (сезонно) на товарах - хлопок, кофе, зерно....
Еврофунт это вообще ни ап чем, просто соотношение фунта к евро)
Так вот ап чем я. Заходишь ты в магазин этих фьючей, а их там , маленькие, большие, средние, желтенькие, красненькие, синенькие, глаза разбегаются, ну и народ покупает, вот купили больше всего желтеньких, средненьких, и когда цена приходит к той куче где они свалены
Тут тебе начинаются и объемы и скорость сделок и прочая муйня)