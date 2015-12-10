FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 755
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тест новой системы. три сразу тестю. http : //
а чего тут в https://www.mql5.com/ru/signals сигналах не сделать?
зачем?? пока рано это тест после нового года по одной из трёх сделаю и на отдельный комп посажу чтобы не путатся в терминалах и не получать нелепые лоси (= плечико то 1:100
например объемы опционы в MT4 терминале
зачем?? пока рано это тест после нового года по одной из трёх сделаю и на отдельный комп посажу чтобы не путатся в терминалах и не получать нелепые лоси (= плечико то 1:100
В мт4,5 нет ни объемов ни опционов, вообще ни одной программы нормально их отображающей и считающей не видел, а перебрал я их нехилую кучку, все глючные как одна, включая и thinkorswim)
ya.ru -
запрос: бинарные опционы MT4
ya.ru -
запрос: бинарные опционы MT4
ya.ru -
запрос: бинарные опционы MT4
Я уже понял, нарыл сам)
Но это не то.
Я уже понял, нарыл сам)
Но это не то.
у нас сегодня в крыму света нет весь день, обрыв, говорят, на трассе милитополь-джанкой... Так что я посмотреть не могу
Не обрыв, а "плановый ремонт".
http://sevastopolnews.info/2014/12/lenta/sobytiya/069236598/
у нас сегодня в крыму света нет весь день, обрыв, говорят, на трассе милитополь-джанкой... Так что я посмотреть не могу