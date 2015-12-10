FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 755

Myth63:

 тест новой системы. три сразу тестю.  http : //


а чего тут в https://www.mql5.com/ru/signals сигналах не сделать?
[Удален]  
IRIP:
зачем?? пока рано это тест после нового года по одной из трёх сделаю и на отдельный комп посажу чтобы не путатся в терминалах и не получать нелепые лоси (= плечико то 1:100

 
IRIP:

например объемы опционы  в MT4 терминале

В мт4,5 нет ни объемов ни опционов, вообще ни одной программы нормально их отображающей и считающей не видел, а перебрал я их нехилую кучку, все глючные как одна, включая и thinkorswim)
 
Myth63:

У мну такое же)
 
stranger:
В мт4,5 нет ни объемов ни опционов, вообще ни одной программы нормально их отображающей и считающей не видел, а перебрал я их нехилую кучку, все глючные как одна, включая и thinkorswim)

[Удален]  
IRIP:

=)))
 
IRIP:

Я уже понял, нарыл сам)

Но это не то. 

 
stranger:

у нас сегодня в крыму света нет весь день, обрыв, говорят, на трассе милитополь-джанкой... Так что я посмотреть не могу
[Удален]  
IRIP:
Не обрыв, а "плановый ремонт".

http://sevastopolnews.info/2014/12/lenta/sobytiya/069236598/


С 21 декабря Севастополь будут отключать от света на 8 часов в день
  • 2014.12.20
  • sevastopolnews.info
Как сообщает администрация ПАО «ЭК «Севастопольэнерго», по информации ГУП РК Крымэнерго, в связи с выводом в ремонт со стороны Украины ВЛ-330кВ Мелитополь – Джанкой в работе осталась единственная ВЛ-220кВ, обеспечивающая связь между ОЭС Украина – Крым, пропускной способности которой недостаточно для бесперебойного электроснабжения жителей...
 
IRIP:
Я очень сомневаюсь, вернее не сомневаюсь, что Гранды не отражают реальную картину по опционной торговле, тем более ее нюансов, бинарные опционы я вообще не знаю что это такое, лохотрон кухонь думаю, и думаю что вряд ли ошибаюсь)))
