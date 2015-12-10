FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну да, не стал тебе писать конечную цель - может не дойти ((
Она там отметится обязательно, как и чиф на 8620, только пока придет забудут)
Поддержку по йене на 116.06 видишь? Вот и все, она выше пока. Что 116.79 попробует еще раз это 100%.
Она там отметится обязательно, как и чиф на 8620, только пока придет забудут)
Поддержку по йене на 116.06 видишь? Вот и все, она выше пока. Что 116.79 попробует еще раз это 100%.
117 может быть - 2 трендовых там.
117 может быть - 2 трендовых там.
Ну так про какие ты мне коррекции рассказыаешь?))) Торговать надо то что есть, а не то что будет, если нет, то ждать. Шаман, ты вообще сделки планируешь или от балды?)
Вот фунт думаю ниже 1.50 сходит. А уровень продаж по нему 1.63, правильно старый мудрый Айдлер говорил, да не переводится у него вискарь)
Ну так про какие ты мне коррекции рассказыаешь?))) Торговать надо то что есть, а не то что будет, если нет, то ждать. Шаман, ты вообще сделки планируешь или от балды?)
Вот фунт думаю ниже 1.50 сходит. А уровень продаж по нему 1.63, правильно старый мудрый Айдлер говорил, да не переводится у него вискарь)
А я как раз наоборот торгую то что будет. По ТС не планирую сделки - там это не предусмотрено. По евре со стопами планирую но по факту - чистое догонялово если у компа.
Так а чего стопы стал использовать? Понял что висяки не выход?
Спекуль, хорош заниматься ерундой...
смотри - стартдепо 1000
все тот же счет, демо, для тЭстов
все время кроме первого дня не торговал на нем, за ненадобностью.
вот опять - включил мурзилку
за все время
уровень входа в лонги на 2-3 месяца:
Я, понимаю,как ты получил такие результаты - хороший анализ у тебя!!
22 ноября 2/3 асрономического года.
А зачем мне рисковать 1000? Как я играть то буду с трясущейся рукой.
1000 центовых - это 10 реальных.
центовый счет в ф4ю, например, только ЕСН!
там минлот 0.01