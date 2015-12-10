FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 151

Ishim:
ну да, не стал тебе писать конечную цель - может не дойти ((

Она там отметится обязательно, как и чиф на 8620, только пока придет забудут)

Поддержку по йене на 116.06 видишь? Вот и все, она выше пока. Что 116.79 попробует еще раз это 100%.

 
stranger:

117 может быть - 2 трендовых там. 

 
Ну так про какие ты мне коррекции рассказыаешь?))) Торговать надо то что есть, а не то что будет, если нет, то ждать. Шаман, ты вообще сделки планируешь или от балды?)

Вот фунт думаю ниже 1.50 сходит. А уровень продаж по нему 1.63, правильно старый мудрый Айдлер говорил, да не переводится у него вискарь) 

 
А я как раз наоборот торгую то что будет. По ТС не планирую сделки - там это не предусмотрено. По евре со стопами планирую но по факту - чистое догонялово если у компа.
 
Так а чего стопы стал использовать? Понял что висяки не выход?
 
тянет (нет такой тс-ки)  (по висякам есть выход в 0 гарантия - тс волатильность)
 
stranger:
 
О мудрец рынка! Ты где был?
 
IRIP:

Спекуль, хорош заниматься ерундой...

смотри - стартдепо 1000

все тот же счет, демо, для тЭстов

все время кроме первого дня не торговал на нем, за ненадобностью.

вот опять - включил мурзилку

за все время

 

А зачем мне рисковать 1000? Как я играть то буду с трясущейся рукой. 
 
SEVER11:

уровень входа в лонги на 2-3 месяца:


 Я, понимаю,как ты получил такие результаты - хороший анализ у тебя!!

22 ноября 2/3   асрономического года.

 
1000 центовых - это 10 реальных. 

центовый счет в ф4ю, например, только ЕСН!

там минлот 0.01 

