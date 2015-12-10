FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 109
это они так теперь уже не остановятся? просто уже поднадоело чуток....
Да ваще скука смертная, одно и тоже, вчерашний день в масштабе 1 к 2, никакой фантазии
не остановятся что?
я лично засыпаю под такие движения. как будьто долго и нудно пилят толстое бревно. вот про это и спрашивал.
а насчет фантазии - это они по нервам и риск просят))))
да не будет 800. Уверен, что и 1000 не будет. Мож еще немного вниз дадут - да и улетим. Уже все кому надо его закупили за 1,5 года. А это движение, дабы нахрен байщиков вынести вперед ногами.
Как и нефть уже падать не будет - мож еще месяц на низах подрочимся, а дальше - опять вверх на 100.
Есть предположение, что если сегодня на нонках двинем ввверх - то низов уже не будет.
Интересно,форум MQL достоин чтобы Консорциум его читал.......................???
Лучше пусть так...
Недавно рынок нарушил привычные телодвижения - и это была Фукусима.
Ну его.
Да ваще скука смертная, одно и тоже, вчерашний день в масштабе 1 к 2, никакой фантазии
https://c.mql5.com/3/48/EURUSD20141007.PNG
не остановятся что?
до конца года если без остановки такое будет, то это вапще клево. пора стратегию переделывать на "пушистую". ты имел ввиду что будут пилить и вообще не остановятся?
Индекс вышел на вторую космическую, и ему надо сделать вид, что ему там хорошо.
Скорее всего, резкому развороту помешает.
А евре год заканчивать тупой закрытой свечой тоже не комильфо, сильно высокие риски.
Пока ничего не жду нового.
Это всё так, навскидку, занят левой темой, в целом могу упустить что нибудь, надо все мажоры смотреть. (фунт точно недостаточно низко)
