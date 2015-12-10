FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 109

_new-rena:
это они так теперь уже не остановятся? просто уже поднадоело чуток....

Да ваще скука смертная, одно и тоже, вчерашний день в масштабе 1 к 2, никакой фантазии


не остановятся что?

я лично засыпаю под такие движения. как будьто долго и  нудно пилят толстое бревно. вот про это и спрашивал.

а насчет фантазии - это они по нервам и риск просят))))

 
lactone:

да не будет 800. Уверен, что и 1000 не будет. Мож еще немного вниз дадут - да и улетим. Уже все кому надо его закупили за 1,5 года. А это движение, дабы нахрен байщиков вынести вперед ногами.

Как и нефть уже падать не будет - мож еще месяц на низах подрочимся, а дальше - опять вверх на 100.

Есть предположение, что если сегодня на нонках двинем ввверх - то низов уже не будет.

Интересно,форум MQL достоин чтобы Консорциум его читал.......................???
gnawingmarket:
Интересно,форум MQL достоин чтобы Консорциум его читал.......................???
да все главы банков тут, по любасу. читают исключительно нашу ветку...
 
_new-rena:

я лично засыпаю под такие движения. как будьто долго и  нудно пилят толстое бревно. вот про это и спрашивал.

а насчет фантазии - это они по нервам и риск просят))))

Лучше пусть так...

Недавно рынок нарушил привычные телодвижения - и это была Фукусима.

Ну его.

до конца года если без остановки такое будет, то это вапще клево. пора стратегию переделывать на "пушистую". ты имел ввиду что будут пилить и вообще не остановятся?
 
Необычный "обещающий..." скрин у Тебя......Я немного больной на графике.....Ты не мог бы подарить Мне индюк,а перед этим рассказать-как Ты по этому индюку правильно входишь по тренду. Спасибо.
 
_new-rena:
до конца года если без остановки такое будет, то это вапще клево. пора стратегию переделывать на "пушистую". ты имел ввиду что будут пилить и вообще не остановятся?

Индекс вышел на вторую космическую, и ему надо сделать вид, что ему там хорошо.


Скорее всего, резкому развороту помешает.

А евре год заканчивать тупой закрытой свечой тоже не комильфо, сильно высокие риски.

Пока ничего не жду нового.

Это всё так, навскидку, занят левой темой, в целом могу упустить что нибудь, надо все мажоры смотреть. (фунт точно недостаточно низко)

 
Жаль,что у Меня нет столько мозгов и Я не могу торговать рыночным шумом...........неделя обещающая разворотная,но сигнала нет.
я вапще жду мощного роста еврика к НГ, вапще мне кажется что это как отче наш...
