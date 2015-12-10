FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 176
Привет! Как делишки?
привет! норм
ну и ладушки. кого торгуешь? ... и там скрин видел твой по еврику. задолбал ты ужо в нуле закрывать ордера. ну а подождать значит день-два и в профит - уже никак? ))))) ведь минус то переждал а чо бы профита не сделать ?
не выдумывай - жду профит 2250 уже неделю.
это ты про предыдущие фомки??? дак там то у тебя уже профит был)))) такое сразу берут если дали.... я тебе тогда ещё писал - нафига ждать ?
да нет )))) после баи были, сейчас селл (и чо я на 26 не долился а ведь собирался)
да да да, верная мысль тебя посетила ))))
вот смотри вариант вверх! на 2620 открою ещё один селл иии в 25й всё фиксану +, естественно после второго селла выставлю общий стоп!
Ха.
Гребаная евра в своем репертуаре. )))
Один хрен путь ей вниз. Выкобенивается напоследок.
Как все любят евру на форуме! По этому поводу хотелось бы напомнить несколько общеизвестных истин:
_Чем выше любовь-тем ниже поцелуи........(песня);
_Тот,кто любит-должен разделить судьбу того,кого любит(Библия);
...........................................
Впрочем,самый момент купить евру.........например до 27000.........
SL 24960............ну или доливаться,т.к. есть вариант сползания по уровню D1 в район 24800