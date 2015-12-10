FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 176

_new-rena:
Привет! Как делишки?
привет! норм
Ishim:
ну и ладушки. кого торгуешь? ... и там скрин видел твой по еврику. задолбал ты ужо в нуле закрывать ордера. ну а подождать значит день-два и в профит - уже никак? ))))) ведь минус то переждал а чо бы профита не сделать ?
 
_new-rena:
не выдумывай - жду профит 2250 уже неделю.
Ishim:
это ты про предыдущие фомки??? дак там то у тебя уже профит был)))) такое сразу берут если дали.... я тебе тогда ещё писал - нафига ждать ?
 
_new-rena:
да нет )))) после баи были, сейчас селл (и чо я на 26 не долился а ведь собирался)
Ishim:
да да да, верная мысль тебя посетила ))))
 
_new-rena:
вот смотри вариант вверх! на 2620 открою ещё один селл иии в 25й всё фиксану +, естественно после второго селла выставлю общий стоп! 

 

Ха.

Гребаная евра в своем репертуаре. )))

Один хрен путь ей вниз. Выкобенивается напоследок. 

 

Как все любят евру на форуме! По этому поводу хотелось бы напомнить несколько общеизвестных истин:

_Чем выше любовь-тем ниже поцелуи........(песня);

_Тот,кто любит-должен разделить судьбу того,кого любит(Библия);

........................................... 

 

Впрочем,самый момент купить евру.........например до 27000.........

 

SL 24960............ну или доливаться,т.к. есть вариант сползания по уровню D1 в район 24800

