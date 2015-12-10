FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 399
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да я то нашёл выход, а остальные точно скоро подскажут рецепт и уж явно не мне
прогноз приближается к цели - 55.
что дальше?
90? - мой предыдущий пост к этому...
90? - мой предыдущий пост к этому...
я понял уже.
был когда то дефолт. там курс улетел в 5 раз....
90? - мой предыдущий пост к этому...
Симпсоны предсказывали в 1999 году, что до 1000 дойдёт. )))
На 2365 поддержка, цена ткнула ниже, под ней и купил, в таких местах и с такими стопами не покупать, то нах и жить.
Симпсоны предсказывали, что до 1000 дойдёт. )))
Ну,что ZAR на продаже или как? Под дневным сопротивлением,на пивоте R1,WPR 21 перекуплен...........
........Вариант-дождаться пивота S1-MS2 и купить в правильном направлении.
Так продать на 20 пип лотом 1 обязательно или лучше было вчерашнюю продажу додержать? Ау, мадам, мне же интересно - зачем)
Так вот и спрашиваю, молчит. Как говорит Учитель, дятлов всегда хватает) Это я про себя если шо)
Сл 10пп
пробуем канал Н1 )))))