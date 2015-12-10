FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 399

_new-rena:

да я то нашёл выход, а остальные точно скоро подскажут рецепт и уж явно не мне

прогноз приближается к цели - 55.

что дальше?

90? - мой предыдущий  пост к этому... 

[Удален]  
R0MAN:

90? - мой предыдущий  пост к этому... 

я понял уже.

был когда то дефолт. там курс улетел в 5 раз....

 
R0MAN:

90? - мой предыдущий  пост к этому... 

Симпсоны предсказывали в 1999 году, что до 1000 дойдёт. )))

 

 
stranger:
На 2365 поддержка, цена ткнула ниже, под ней и купил, в таких местах и с такими стопами не покупать, то нах и жить.
ёптыт пока в туалет ходил - Стренджа убили ((((, хотел спросить как будешь работать вариант отскочит 70 - 150 пп и вернётся? (вопрос остаётся чисто теоретически!)
 
tol64:

Симпсоны предсказывали, что до 1000 дойдёт. )))

 

Уррра, товарищи! :-)
 

Ну,что ZAR на продаже или как? Под дневным сопротивлением,на пивоте R1,WPR 21 перекуплен...........

 

........Вариант-дождаться пивота S1-MS2 и купить в правильном направлении. 

 
stranger:
Так продать на 20 пип лотом 1 обязательно или лучше было вчерашнюю продажу додержать? Ау, мадам, мне же интересно - зачем)
спасибо! но на подъемах болеее 40 пип (так сказать) закрываюсь ... чтобы поболеее заработать))) женская логика.. возможно не самая лучшая .. но все же зарабатываю.
[Удален]  
stranger:

Так вот и спрашиваю, молчит. Как говорит Учитель, дятлов всегда хватает) Это я про себя если шо)

Сл 10пп

 

кхе кхе.
 
так-с ну что пробили 6 пука конечно маловато но! 1.2345 селл стоп малеха до февраля падаем - ну или флет, а к февралю новый минимум... график чуть позже...
 

пробуем канал Н1 ))))) 

