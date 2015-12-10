FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 587

Новый комментарий
 
Silent:
ссылка на регистрацию ведёт, уберите, призрак бана стоит за этим постом :-)
спс)
 
stranger:

Глянул луня, шо то пугает он меня, никаких признаков скорой кончины, здоровее здорового)))


КУКЛ продажи давно нарисовал, осталось селлщиков докончить

но мы то знаем, в чем прикол

СЕЛЛ 1521 - 1548

 
Ilij:

КУКЛ продажи давно нарисовал, осталось селлщиков докончить

но мы то знаем, в чем прикол

СЕЛЛ 1521 - 1548

Пас, не знаю ничего там)))

Аудя мне больше в кайф) 

Сенсей, ты че там в угол забился, паства ждет маршрута евры))) 

 

блохануть малость, пока народ долгосрок пасет...


 
Ilij:

блохануть малость, пока народ долгосрок пасет...


Я с него еще и не вылазил)
 
stranger:

Пас, не знаю ничего там)))

Аудя мне больше в кайф) 

Сенсей, ты че там в угол забился, паства ждет маршрута евры))) 

надоело тут клоунадой заниматься ((( всем пака!
 
Ishim:
надоело тут клоунадой заниматься ((( всем пака!

Так ты по делу давай)

Мы его потеряли   

 
stranger:

Так ты по делу давай)

Мы его потеряли   

Что вы потеряли у вас ничего и не было )))), да собственно тест закончен. (последние 2 сделки закрываю и харош)
 
Ishim:
Что вы потеряли у вас ничего и не было )))), да собственно тест закончен. (последние 2 сделки закрываю и харош)
Ты там хотел еще чего то протестировать, куды ж мы без тебя кормилец.... 
 
stranger:
Я с него еще и не вылазил)

отлично, а я еще сделочку поищу...


1...580581582583584585586587588589590591592593594...871
Новый комментарий