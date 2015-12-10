FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 587
ссылка на регистрацию ведёт, уберите, призрак бана стоит за этим постом :-)
Глянул луня, шо то пугает он меня, никаких признаков скорой кончины, здоровее здорового)))
КУКЛ продажи давно нарисовал, осталось селлщиков докончить
но мы то знаем, в чем прикол
СЕЛЛ 1521 - 1548
Пас, не знаю ничего там)))
Аудя мне больше в кайф)
Сенсей, ты че там в угол забился, паства ждет маршрута евры)))
блохануть малость, пока народ долгосрок пасет...
блохануть малость, пока народ долгосрок пасет...
надоело тут клоунадой заниматься ((( всем пака!
Так ты по делу давай)
Мы его потеряли
Что вы потеряли у вас ничего и не было )))), да собственно тест закончен. (последние 2 сделки закрываю и харош)
Я с него еще и не вылазил)
отлично, а я еще сделочку поищу...