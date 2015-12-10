FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 741

artikul:
На энергетических облаках (шепотом) )))

Эт шутка? Никогда не сталкивался с таким понятием

Если секрет, выспрашивать не буду более 

 
stranger:

Брать уровни здесь

ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

обсуждение здесь для начала

/go?link=https://www.forexdengi.com/threads/10996-analiz-optsionnih-urovney

там можно и вопросы задавать) 

Спасибо за ссылки! 

Заходил я раньше на эту ветку, читал, качал с фтп бюлетени эти. Пытался разобраться на истории в терминале. Но так и не нашел, где найти преимущество для торговли. Попробую перечитать заново

 
Luckhuman:

Ну коли за 8лет интерес не потерял к теме фин. рынков - пусть  будет тяжело\

З.Ы. Видео - интересное 

У меня другой подход надо видеть, что ты видишь, я не вижу. Теорию надо свою строить и уровни, и линии, и т.п. должны быть свои - и вот от этого уже ТА . Протестил - работает - пошол зарабатывать. (ничто чужое даже не разглядывал ниразу)
 
Ishim:
У меня другой подход надо видеть, что ты видишь, я не вижу. Теорию надо свою строить и уровни, и линии, и т.п. должны быть свои - и вот от этого уже ТА . Протестил - работает - пошол зарабатывать. (ничто чужое даже не разглядывал ниразу)
Учитель, а на СМЕ это чужое или нет? 
 
stranger:
Учитель, а на СМЕ это чужое или нет? 
конечно чужое
 
Ishim:
конечно чужое
чье? 
 
stranger:
чье? 
мне это в торговле не поможет. (да и тебе то же)
 
Ishim:
мне это в торговле не поможет. (да и тебе то же)
То то я с тебя поржал пару недель)))))
 
Ishim:
У меня другой подход надо видеть, что ты видишь, я не вижу. Теорию надо свою строить и уровни, и линии, и т.п. должны быть свои - и вот от этого уже ТА . Протестил - работает - пошол зарабатывать. (ничто чужое даже не разглядывал ниразу)

Свое разрабатывать - это понятно. И созвучно моим мыслям. И понятно, что человек подбирает стратегию под себя, свой темперамент.

Один может вскочить в сделку и через 1-5мин выскочить из сделки на основе каких-то идей. Я так не могу. Я скорее позиционник. Держать сделку могу несколько дней, неделю

 
Ушел за пивом )))
