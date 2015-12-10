FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 657

 Ilij:
2374
первый пробойник 2344  или вообще она туда не пойдёт - сразу вверх за медвежьими стопами ))) (не ходит она так - бесцельно по 25 пипок)
 
 lactone:
золото как всегда заганяют вниз перед ростом - очередных купивших на хаях - стопят. Значит, улетим вверх)
Как можно разориться купив золото!   Есть у тебя золото - ты богатый! (у меня нет золота я не богатый) (вообще из народа идитов делают)
 
Золото не смотрел, а серебро сегодня продал бы, да в фунт здорово вложился.

Как выражается Сенсей - жахнул))) 

 
по серебру - согласен. Там ну ооочень много байщиков. 

Ishim:
Как можно разориться купив золото!   Есть у тебя золото - ты богатый! (у меня нет золота я не богатый) (вообще из народа идитов делают)

так купи золото! озолотишься! 

 
Ishim:
первый пробойник 2344  или вообще она туда не пойдёт - сразу вверх за медвежьими стопами ))) (не ходит она так - бесцельно по 25 пипок)

че гадать? селл откуда пожелаете

нижний уровень ТР


 
моё сердце окаменело и нет в душе моей больше добра и зла... :-)))
 
zoritch:
моё сердце окаменело и нет в душе моей больше добра и зла... :-)))
Зорич, спокойно, все будет гуд)))
 

Ну что, экспирация по канадцу произошла, пора и честь знать

Кукл продал давно, загнал цену туда, где она и нах никому не нужна

время возвратить ее на исходный уровень 12185

можно писать статью, как объегорить на рынкете...

 

первый по Евре пошел:


подожди писать, разберись сначала полностью. из каких то 140 пуков просады можно выползти и без особого ума. а вот что произойдет, если он лупанёт в безоткат на годик? какой бы не была твоя статья, вынесут тебя через 2-3 дня, если сам раньше не сольешь. 

