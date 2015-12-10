FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 657
2374
золото как всегда заганяют вниз перед ростом - очередных купивших на хаях - стопят. Значит, улетим вверх)
Золото не смотрел, а серебро сегодня продал бы, да в фунт здорово вложился.
Как выражается Сенсей - жахнул)))
по серебру - согласен. Там ну ооочень много байщиков.
Как можно разориться купив золото! Есть у тебя золото - ты богатый! (у меня нет золота я не богатый) (вообще из народа идитов делают)
так купи золото! озолотишься!
первый пробойник 2344 или вообще она туда не пойдёт - сразу вверх за медвежьими стопами ))) (не ходит она так - бесцельно по 25 пипок)
че гадать? селл откуда пожелаете
нижний уровень ТР
моё сердце окаменело и нет в душе моей больше добра и зла... :-)))
Ну что, экспирация по канадцу произошла, пора и честь знать
Кукл продал давно, загнал цену туда, где она и нах никому не нужна
время возвратить ее на исходный уровень 12185
можно писать статью, как объегорить на рынкете...
первый по Евре пошел:
подожди писать, разберись сначала полностью. из каких то 140 пуков просады можно выползти и без особого ума. а вот что произойдет, если он лупанёт в безоткат на годик? какой бы не была твоя статья, вынесут тебя через 2-3 дня, если сам раньше не сольешь.