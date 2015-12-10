FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 205

_new-rena:

т.е, с учетом спреда и объема торгов по кроссу, его можно и не выпустить в профит, вариантов, как в моем примере - мульон, если чо))), на "Т" время не трать, можешь писать заподряд, я не гордый)))

Можно и не выпустить в профит(как,впрочем и любой мажор)..............если убьёт поддержку-закрою с убытком......торговли только в плюс даже в криминале не бывает.
 
_new-rena:
на балансе не столько, сколько можно вывести сходу
Понятно.
gnawingmarket:
Можно и не выпустить в профит(как,впрочем и любой мажор)..............если убьёт поддержку-закрою с убытком......торговли только в плюс даже в криминале не бывает.

всяко может быть. смотри сам. математику я изложил

ответ о возможности торговли тока в плюс пока не найден или не показан, согласен

первый признак грааля (если кто вдруг сверкнет стейт за год) - профит фактор - не указан, все сделки(оч много) закрыты, депо выросло.

 
_new-rena:

всяко может быть. смотри сам. математику я изложил

ответ о возможности торговли тока в плюс пока не найден или не показан, согласен

трудно не согласиться............приятно было беседовать. До новых встреч.
gnawingmarket:
трудно не согласиться............приятно было беседовать. До новых встреч.
взаимно. пока
 
_new-rena:

такую стратегию я юзал, она противотрендовая. её поджидает Колян (гнилое место), в тот момент когда попрёт безоткат и ппц

год назад летом-осенью скринил, сам знаешь где.... и писал, что один селл сильно тянет всю команду баек (к примеру, если курс растет), поперек горла почему то

что значит, противотрендовая? Если сигнал, пусть по тренду только - берем Н4 находим тренд 

и торгуем  по Н1 в направлении тренда, скажем, только продаем

а потом, где-нибудь на донышке - только покупаем

Она сливная, если входить против тренда

 

и эта стратегия не на один день

и расстояние межордерное, должно быть хотя-бы 50 п. (лучше 100п.) 

 
IRIP:

любой ордер, если он меньше чем на часе - легко корректируется кухней  

Да ну?

В самом деле думаете, что ДЦ есть дело до вашего копеечного ордера? 

 
Bicus:

Да ну?

В самом деле думаете, что ДЦ есть дело до вашего копеечного ордера? 

а вы действительно думаете, что они РУКАМИ это делают?! Или обращают внимание на "счета"?! =)

думаю, это автоматика и логика здесь, не так сложна, чтобы все настроить  

 
Какие планы на неделю, что продавать, что покупать будем?
 
IRIP:то покупать будем?

AUDNZD флетует с размахом в 330пп........подходящая для Безрисковой.

Первый бай лимит на 1.09400,сел лимит на 1.12300. Середина диапазона мюррей 3/8-1.110 

 

 

