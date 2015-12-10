FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 205
т.е, с учетом спреда и объема торгов по кроссу, его можно и не выпустить в профит, вариантов, как в моем примере - мульон, если чо))), на "Т" время не трать, можешь писать заподряд, я не гордый)))
на балансе не столько, сколько можно вывести сходу
Можно и не выпустить в профит(как,впрочем и любой мажор)..............если убьёт поддержку-закрою с убытком......торговли только в плюс даже в криминале не бывает.
всяко может быть. смотри сам. математику я изложил
ответ о возможности торговли тока в плюс пока не найден или не показан, согласен
первый признак грааля (если кто вдруг сверкнет стейт за год) - профит фактор - не указан, все сделки(оч много) закрыты, депо выросло.
трудно не согласиться............приятно было беседовать. До новых встреч.
такую стратегию я юзал, она противотрендовая. её поджидает Колян (гнилое место), в тот момент когда попрёт безоткат и ппц
год назад летом-осенью скринил, сам знаешь где.... и писал, что один селл сильно тянет всю команду баек (к примеру, если курс растет), поперек горла почему то
что значит, противотрендовая? Если сигнал, пусть по тренду только - берем Н4 находим тренд
и торгуем по Н1 в направлении тренда, скажем, только продаем
а потом, где-нибудь на донышке - только покупаем
Она сливная, если входить против тренда
и эта стратегия не на один день
и расстояние межордерное, должно быть хотя-бы 50 п. (лучше 100п.)
любой ордер, если он меньше чем на часе - легко корректируется кухней
Да ну?
В самом деле думаете, что ДЦ есть дело до вашего копеечного ордера?
а вы действительно думаете, что они РУКАМИ это делают?! Или обращают внимание на "счета"?! =)
думаю, это автоматика и логика здесь, не так сложна, чтобы все настроить
AUDNZD флетует с размахом в 330пп........подходящая для Безрисковой.
Первый бай лимит на 1.09400,сел лимит на 1.12300. Середина диапазона мюррей 3/8-1.110