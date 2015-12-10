FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 870

gnawingmarket:

Слишком просто,Стренж,слишком просто............при всём уважении.

Ты точно знаешь,что Я был бы образованным и красивым,как рабыня Изаура,при немецком помещике,если б в войну не погибли все мужчины нашей фамилии, т.к. на чувстве личной свободы и принципах демократии,они отказались бы воевать?

P.S. Я и Мои братья уже дети мужчин,которых успели забацать перед самой войной.

Ты точно знаешь,что страну бы не разграбили вдрызг Антанта,Японцы,Американцы при Деникине,Колчаке,Врангеле,Краснове(золото,древесина,пушнина............),если бы большевики в последний момент,с невероятной жестокостью,не взяли бы власть............и где Моё место было бы при таком развороте событий?

Человек не может жить один в не тронутом поле-Он неизбежно живёт в какой-то стране и неизбежно должен подчиняться законам этой страны,быть патриотом и так далее-иначе страна исчезнет и никто не поручится за жителей этой страны. 

И дай Господь нам Разума-чтобы "Мы случайно не осознали" и не попёрли на майдан в Москву и не перепахали страну как Вы свою Украину...........только у Вас есть за спиной Россия-плохая,не справедливая,жестокая,в которую можно плевать,которая пришлёт белые грузовики,простит газ,подкинет электро(пока Вы наиграетесь с Евросоюзом)...............а кто есть за нашей спиной,в случае майдана,разрухи,ощущения национальной исключительности и "полной свободы от рождения"? В кого можно плевать и от кого,поломавшись,принимать помощь..........казахи,таджики,китайцы,украинцы,белорусы? Кто?

Чтобы правильно судить о "вечных понятиях",нужно отключить интернет,телевидение,залезть в бочку как Диоген и думать своей головой.

Хорошо сказали, полностью поддерживаю.

 

Всех с Новым Годом, мира и добра бы побольше нашим домам! Ну и РАДОСТИ=) 

 

 

 
lactone:

Хорошо сказали, полностью поддерживаю.

 

Всех с Новым Годом, мира и добра бы побольше нашим домам! Ну и РАДОСТИ=) 

Надо писать прошение об амнистии Учителю)))
 
stranger:

 

Стренж, у тебя че, еще и голова сейчас варит?
 
stranger:
Надо писать прошение об амнистии Учителю)))
кстати, да. Так сказать, "новогоднюю" бы сделали
 
lactone:
Стренж, у тебя че, еще и голова сейчас варит?
Так не пью)
 
lactone:
кстати, да. Так сказать, "новогоднюю" бы сделали
Во-во))) Для всех.
 
stranger:
Так не пью)
Ты шо, в секту пошел? Не пугай нас так. Сам же говорил, что только больные не пьют
 
lactone:
Ты шо, в секту пошел? Не пугай нас так. Сам же говорил, что только больные не пьют
Пойду в секту к Учителю, буду с задумчивым видом перебирать черточки и думать о смысле жизни))))
